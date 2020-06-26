+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Здравоохранение
26 Июня 2020, 13:01

«Помогать людям – наше призвание»

Медицинская сестра Ирина Аликаева из нашего района удостоена Почетной грамоты Министерства здравоохранения Российской Федерации, которую вручат ей на торжественном мероприятии, посвященном Дню медицинского работника, в городе Уфе

Ирина Алексеевна Аликаева работает медицинской сестрой в стоматологическом отделении Мишкинской центральной районной больницы уже 34 года, с июля 1986 года. За годы работы накоплен большой опыт. С 2001 года имеет высшую категорию. При этом она постоянно повышает свой профессиональный уровень. Очередные курсы повышения квалификации прошла в 2015 году.
Спокойный, внимательный, чуткий человек. Всегда вежлива и тактична с больными.
- Моя работа мне всегда нравилась. Работаю всю жизнь там, где начала свою трудовую деятельность, - говорит Ирина Алексеевна.
- Что изменилось за годы вашей работы?
- Конечно, раньше было сложнее. Мы периодически выезжали на сонации в пионерские лагеря, школы, деревни, например, в деревню Иштыбаево, деревню Малонакаряково, село Новотроицкое и другие населенные пункты. С переездом в новое здание условия труда заметно улучшились - кабинеты светлые, удобные, оборудование современное.
- У сельского жителя всегда много работы по хозяйству. Как Вы все успеваете и дома, и на работе?
- Моя опора — моя семья — супруг, дети, которые уже выросли и создали свои семьи. Уже радуют внуки.
За многолетний добросовестный труд Ирина Алексеевна награждена Грамотой профсоюзной организации здравоохранения в 2005 году, Почетной грамотой Совета и администрации муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан в 2011 и 2016 годах, Грамотой Мишкинской ЦРБ, в 2018 году Почетной грамотой Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, а в 2019 году поощрена Благодарностью Министра здравоохранения Российской Федерации. В 2020 году она удостоена Почетной грамоты Министерства здравоохранения Российской Федерации, которую вручат Ирине Алексеевне на торжественном мероприятии, посвященном Дню медицинского работника, в городе Уфе.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru