«Помогать людям – наше призвание»

Ирина Алексеевна Аликаева работает медицинской сестрой в стоматологическом отделении Мишкинской центральной районной больницы уже 34 года, с июля 1986 года. За годы работы накоплен большой опыт. С 2001 года имеет высшую категорию. При этом она постоянно повышает свой профессиональный уровень. Очередные курсы повышения квалификации прошла в 2015 году.

Спокойный, внимательный, чуткий человек. Всегда вежлива и тактична с больными.

- Моя работа мне всегда нравилась. Работаю всю жизнь там, где начала свою трудовую деятельность, - говорит Ирина Алексеевна.

- Что изменилось за годы вашей работы?

- Конечно, раньше было сложнее. Мы периодически выезжали на сонации в пионерские лагеря, школы, деревни, например, в деревню Иштыбаево, деревню Малонакаряково, село Новотроицкое и другие населенные пункты. С переездом в новое здание условия труда заметно улучшились - кабинеты светлые, удобные, оборудование современное.

- У сельского жителя всегда много работы по хозяйству. Как Вы все успеваете и дома, и на работе?

- Моя опора — моя семья — супруг, дети, которые уже выросли и создали свои семьи. Уже радуют внуки.