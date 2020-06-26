Чествовали лучших работников сферы здравоохранения

Нынешний год для работников здравоохранение стал особенным в связи с тем, что в борьбе с коронавирусной инфекцией им выпала решающую роль. Их профессиональный праздник выпал на это непростое время. Поэтому и праздничное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, в этом году прошло немного необычно — во дворе Мишкинской ЦРБ, на свежем воздухе. Были соблюдены все необходимые меры. В качестве сцены использовали крыльцо нового хирургического корпуса.
С поздравлением, словами благодарности и наилучшими пожеланиями к работникам здравоохранения обратились глава администрации МР Мишкинский район Павел Владимирович Трапезников, главный врач Мишкинской центральной районной больницы Ильдар Жанович Абзалтдинов, председатель профсоюзной организации Айрат Гафуров.
В ходе праздничного мероприятия почетных грамот, благодарностей удостоились лучшие работники медицинской сферы района. Большинство работников здравоохранения района за плечами имеют большой стаж, огромный опыт, поэтому многие уже имеют различные звания, награждены почетными грамотами, отмечены благодарностью.
В этом году за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации была награждена Ирина Алексеевна Аликаева, медицинская сестра стоматологического кабинета, Благодарностью Министерства здравоохранения Российской Федерации — Валерий Юрьевич Гареев, врач-педиатр заведующий отделением первичной специализированной медико-санитарной помощи.
Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения Республики Башкортостан» были награждены участковый врач-терапевт Лилия Акрамовна Ишмакаева, заведующий Атнагуловским ФАП фельдшер Зубайда Наиловна Давлетова, медицинская сестра участкового врача-педиатра Виля Талгатовна Набиева, акушерка Розалия Ризановна Саетгареева.
Почетной грамоты Республики Башкортостан были удостоены палатная медицинская сестра терапевтического отделения Хадича Салиховна Аслямова, заведующая Урьядинским ФАП фельдшер Зиля Табрисовна Галинурова, заведующий Баймурзинским ФАП фельдшер Лариса Павловна Игнаева.
Заслуги медицинских работников района были отмечены и земляками. Почетной грамотой Совета и администрации МР Мишкинский район были награждены палатная медицинская сестра терапевтического отделения Елена Михайловна Аспаева, акушерка поликлиники Эльвира Фагилевна Гайнетдинова, медицинская сестра-анестезист группы анестезиологии реанимации центральной районной больницы Лариса Сайпановна Зарипова, инструктор по лечебной физкультуре Евгений Ильич Ибаев, врач-эпидемиолог Ильнур Раскатович Искандаров, медицинская сестра врача-психиатра Оксана Геннадьевна Кисмерешкина, палатная медицинская сестра педиатрического отделения Ирина Яковлевна Петрова, рентгенолаборант Ильдар Радисович Хасанов и фельдшер Чураевской врачебной амбулатории Наталья Эриковна Яикбаева.
Своих работников также отметили администрация Мишкинской районной больницы и профсоюзная организация. Были вручены ценные подарки.
В завершение артисты районного Дворца культуры организовали для медиков нашего района небольшой концерт.