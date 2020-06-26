Чествовали лучших работников сферы здравоохранения

Нынешний год для работников здравоохранение стал особенным в связи с тем, что в борьбе с коронавирусной инфекцией им выпала решающую роль. Их профессиональный праздник выпал на это непростое время. Поэтому и праздничное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, в этом году прошло немного необычно — во дворе Мишкинской ЦРБ, на свежем воздухе. Были соблюдены все необходимые меры. В качестве сцены использовали крыльцо нового хирургического корпуса.