Посвящается Дню медицинского работника

В настоящее время здравоохранение района представлено центральной районной больницей с поликлиникой на 250 посещений в смену, дневным стационаром на 40 коек и круглосуточным стационаром на 95 коек, Чураевской врачебной амбулаторией на 50 посещений и дневным стационаром на 13 коек, Камеевской врачебной амбулаторией на 30 посещений, Малонакаряковской врачебной амбулаторией на 30 посещений, 32 фельдшерско-акушерскими пунктами.

Мишкинская районная больница сегодня - это мини-городок, где расположены поликлиника, корпуса отделений и другие здания. Больница оснащена современным лечебным и диагностическим медицинским оборудованием. В учреждении постоянно внедряются достижения современной науки и техники, профилактические методики. Обслуживание ведут высококвалифицированные специалисты. Созданы выездные бригады врачей специалистов для оказания различных видов медицинской, организационно методической и консультативной помощи. Жителей района обслуживают 38 врачей, 190 сотрудников среднего медицинского персонала и 90 работников общебольничного немедицинского персонала, без труда которых не может существовать ни одна больница.

Конечно, есть и проблемы – это нехватка врачей. Ежегодно выдаются целевые направления выпускникам в медицинский университет, но проблема еще остается открытой.

Но так было не всегда. Как все начиналось? Страницы истории здравоохранения нашего района, больницы села Мишкино не могут не заинтересовать наших читателей.

До 1935 года в селе Мишкино был один фельдшерский пункт, который располагался по улице Ленина (на месте дома Ч. Айнуллиной), где работали фельдшер Макаров, Мишина – оспопрививательница и Позолотина – аптекарь. В селах Чураево и Новотроицкое были больницы на 10 коек каждая, где заведовали фельдшера и работали сестры-выдвиженки.

В 1931 году начали закладывать фундамент под здание районной больницы и где-то, в эти же годы началось строительство амбулатории. В 1932 году в Мишкино приехал врач Молодцов. В 1933 году амбулатория была построена и переведена в новое здание, где сейчас располагается редакция газеты «Дружба». На строительство здания больницы использовали кирпичи разобранной церкви деревни Михайловка, которая возвышалась на «Сахарной» горе по дороге в город Бирск. Кирпичи возили на лошадях и быках.

В 1934 году в Мишкино приехали акушер-гинеколог Ясновская и венеролог Воронцова.

В 1935 году 25 августа состоялось открытие районной больницы на 25 коек, где не так давно располагалось хирургическое отделение. На открытии больницы присутствовали представитель наркомздрава Башкирии Г. Геллерман.

В 1936 году заведующим больницей работал фельдшер Шушаков, заведующим амбулаторией – Крутов.

В 1937 году заведование больницей приняла Хитрова. В эти годы функционировало только одно крыло больницы. С 1938 года по 1941 годы до призыва в армию больницей заведовал врач Асанбаев, жена тоже врач Невзорова. В период его работы амбулатория была переведена в другое здание по улице Октябрьской, на месте двухквартирного дома. Больница была расширена до 50 коек, работали уже 4 врача, были развернуты 13 фельдшерских и фельдшерско-акушерских и 36 трахоматозных пунктов. В 1942-1945 годах больницей заведовали врачи Васильева, Ибрагимова и Гриневич. Больница находилась в ветхом состоянии, крыша была крыта дранкой, санитарки вручную пилили, кололи и носили дрова, топили печи, воду носили коромыслами и ухаживали за больными. Электричества в больнице еще не было, освещалась она коптилками. Кроме того больница имела свое подсобное хозяйство – коровы, быки, овцы, за которыми тоже ухаживали санитарки. Общими силами косили, убирали сено, возили на быках, сажали и убирали картофель и овощи для питания больных.

В 1947-1948 годах началось строительство Камеевской ГЭС и часто медицинские работники, санитарки привлекались на субботники по строительству плотины. Кроме того, медицинские сестры были закреплены по участкам в селе Мишкино, деревнях Старо - и Ново-Васькино, Унур, Люмпер, Мари-Олык и после дежурства обслуживали больных на дому, делали подворные обходы, профилактические прививки, и за это никто дополнительную плату не получал. В 1948 году больница в обмен на быка приобрела первую лошадь. Первую машину марки «Москвич» больница получила в 1954 году. Тогда заведующим больницей работал врач-хирург Ф. Гильманов.

До 1962 года лечебно-профилактическими учреждениями заведовали районные отделы здравоохранения. Столяров, Астраханцева, Минильбаева, работавшие заведующими отделом здравоохранения до 1945, не имели медицинское образование. С 1945 года отдел возглавляли фельдшера Ширинкин, Мухина, В. Алексеев, а с 1948 по 1951 годы врач-хирург Ф. Гильманов, с 1951 по 1956 годы врач-хирург М. Камалов, который после работы в Мишкинском районе закончил аспирантуру и около 30 лет проработал Министром здравоохранения Башкирии.

В районе была высокая пораженность населения трахомой - острозаразным глазным заболеванием. Перед медицинскими работниками, советскими и партийными органами была поставлена задача ликвидации трахомы. На базе глазного отделения районной больницы была организована подготовка трахоматозных сестер, и в каждой деревне, а в больших населенных пунктах даже ни одна, открыты трахоматозные пункты. Всего было открыто 93 трахоматозных пункта, и в 1968 году победа над этой болезнью в районе была одержана полностью. Главным врачом района, работавшим с ликвидации трахомы, был Р. Халимов.

В 1962 году отделы здравоохранения ликвидировали, и общее руководство лечебно-профилактическими учреждениями возложили на главных врачей районных больниц. Первым главным врачом района с 1962 по 1971 годы работал Рашит Гатич Халимов, уроженец деревни Татарбаево Мишкиного района. В период его работы проводилась значительная работа по укреплению материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений района и по улучшению медицинского обслуживания населения. Была построена котельная для отопления больницы и котельная для амбулатории, гараж для машин, пищеблок, Чураевская участковая больница была доведена до 50 коек, открыта Камеевская участковая больница, при районной амбулатории открыта молочная кухня и отделение скорой помощи. В 1964 году на базе здания, построенного под детский сад, был открыт детский противотуберкулезный санаторий. Потом в связи с отделением Мишкинского района от Бирского это здание переделали под районную амбулаторию, где затем располагались администрация больницы и стоматологические кабинеты.

С 1971 по 1990 годы главными врачами района работали врачи И. Сарватдинов, Р. Гайнетдинов, Р. Галимьянов, Р. Абдуллин, Ф. Агзамов, А. Шангареев, Ф. Баталов.

В 1989 году было сдано в эксплуатацию трехэтажное здание лечебного корпуса, где разместили родильное, детское, неврологическое, терапевтическое отделения, лабораторию, физиотерапевтический и рентгенологические кабинеты.

В период работы главного врача района Ф. Баталова было сдано в эксплуатацию двухэтажное здание амбулатории на 150 посещений в смену. При нем уделялось большое внимание строительству квартир для медицинских работников, за два года были построены три двухквартирных кирпичных и два одноквартирных домов.

С января месяца 1990 года главным врачом района работал А. Ижбулдин, уроженец села Мишкино, с 1961 по 1970 годы проработавший в Мишкинской ЦРБ заместителем главного врача района по лечебной части и хирургом. В период его работы количество фельдшерских пунктов увеличилось до 46, продолжалось строительство квартир для медицинских работников, построен гараж для санитарных машин, складские помещения. С 1997 года по 2003 год главным врачом работал Ю. Андреев. За время его работы котельная больницы была подключена газифицирована.

С 2003 года главным врачом работал А. Шангареев, с 2006 по 2010г. - И. Абзалтдинов.

Материально-техническая база здравоохранения района существенно улучшилась с 2006 года, когда начал работать приоритетный национальный проект «Здоровье». Было поставлено оборудования на сумму 9269949,72 руб.

С 2010 года по 2014 гг. главным врачом ГБУЗ РБ Мишкинская ЦРБ работал Ю. Аликов, уроженец деревни Чебыково, при нем был сделан ремонт поликлиники, терапевтического корпуса, переезд администрации ЦРБ с ул. Казакова 23 на ул. Матросова 66. Началось строительство 3-х этажного хирургического стационара на 60 коек.

В 2015 ГБУЗ РБ Мишкинская ЦРБ вновь возглавил Ильдар Жанович Абзалтдинов.

При нем в 2015 году в эксплуатацию был введен новый хирургический корпус, переведено стоматологическое отделение.

В Мишкинской ЦРБ работали заслуженные врачи Республики Башкортостан - А. Ишкузина и П. Ушаков, в настоящее время – И. Муртазина, два заслуженных работника здравоохранения РБ – Н. Садовников и Н. Максютова, два отличника здравоохранения РФ – И. Хабиров, А. Гильманшина, отличники здравоохранения РБ – М. Хусаинова, М. Алексеев, Ю. Мишин, А. Саитзянов, З. Малмыгина, О. Семенов, Н. Яхина, С. Минилбаева, Ф. Аллаярова, Р. Амиров, Л. Вялова, Н. Ямаева, Р. Яметова, Э. Хабирова, М. Мишина.

Татьяна Гордеева

Уважаемые коллеги! От всей души поздравляем коллектив нашего учреждения с профессиональным праздником - Днем медицинского работника!

Напряжённые рабочие будни, бессонные ночи, полные стресса и требующие мобилизации всех сил организма. Именно с такой непростой профессией вы связали свою жизнь. И сегодня в День медика от всей души и чистого сердца позвольте выразить вам особую благодарность за ваш труд, нелёгкий в моральном и физическом плане, за то, что вы не утратили способность сопереживать, быть чуткими и понимающими специалистами. Пусть ваша работа приносит только радость и удовлетворение, а ваш источник жизненных сил никогда не иссякнет.

Пусть этот день станет для Вас светлым и радостным! Крепкого Вам здоровья, новых успехов в благородном труде, исполнения всех желаний, счастья и благополучия!

И. Абзалдинов, главный врач Мишкинской ЦРБ,