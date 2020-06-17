Специалисты высоко оценили построенный в Башкирии инфекционный госпиталь

По мнению руководителя Минздрава Михаила Мурашко регионы могут воспользоваться примером республики Башкортостан.

Новый ковид-госпиталь в Уфимском районе можно назвать самым высокотехнологичным медучреждением в составе которого трудятся врачи высокой квалификации.

Специалисты отметили сроки и качество возведения госпиталя: толщина стен здесь составляет 50 сантиметров, а от начала строительство до его сдачи прошло 55 дней.

В Минздраве отметили продуманную архитектуру здания и возможность оказывать медицинскую помощь пациентам с другими заболеваниями.