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Здравоохранение
17 Июня 2020, 11:38

Специалисты высоко оценили построенный в Башкирии инфекционный госпиталь

Глава Башкирии Радий Хабиров в эфире федерального канала рассказал о построенном в поселке Зубово инфекционном госпитале.

По мнению руководителя Минздрава Михаила Мурашко регионы могут воспользоваться примером республики Башкортостан.
Новый ковид-госпиталь в Уфимском районе можно назвать самым высокотехнологичным медучреждением в составе которого трудятся врачи высокой квалификации.
Специалисты отметили сроки и качество возведения госпиталя: толщина стен здесь составляет 50 сантиметров, а от начала строительство до его сдачи прошло 55 дней.
В Минздраве отметили продуманную архитектуру здания и возможность оказывать медицинскую помощь пациентам с другими заболеваниями.
Ведущая программы "Жить здорово" Елена Малышева назвала центр высокотехнологичной больницей XXI века.
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