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Здравоохранение
17 Июня 2020, 11:55

Новый ковид-госпиталь в Башкирии способен отразить вызовы 21 века: мнение научных медиков

Ректор БГМУ В. Павлов дал свой комментарий касательно введенного в строй нового инфекционного центра для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Он отметил крайнюю важность, своевременность и способность нового центра отразить вызовы 21 века.
Павлов заявил, что ковид-госпиталь может стать научной площадкой для проведения исследований в сфере молекулярной генетики и биотехнологий.
О важности открытия больницы в поселке Зубово рассказала и доктор медицинских наук, профессор кафедры гигиены Людмила Овсянникова. Ею было отмечено 2 момента: во-первых - многопрофильность и оснащенность современным оборудованием, во-вторых - госпиталь способен оказывать помощь пациентам и с другими инфекционными заболеваниями.
Фото: Башинформ
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