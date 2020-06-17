Новый ковид-госпиталь в Башкирии способен отразить вызовы 21 века: мнение научных медиков

Павлов заявил, что ковид-госпиталь может стать научной площадкой для проведения исследований в сфере молекулярной генетики и биотехнологий.

О важности открытия больницы в поселке Зубово рассказала и доктор медицинских наук, профессор кафедры гигиены Людмила Овсянникова. Ею было отмечено 2 момента: во-первых - многопрофильность и оснащенность современным оборудованием, во-вторых - госпиталь способен оказывать помощь пациентам и с другими инфекционными заболеваниями.