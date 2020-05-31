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Здравоохранение
31 Мая 2020, 00:49

Министр здравоохранения РФ рекомендовал оценить экономию и лишь потом расширять площади онкодиспансера в Башкирии

Руководитель Минздрава России М. Мурашко в ходе визита в Башкирию вместе с руководителем региона Радием Хабировым ознакомился со строительством нового корпуса онкологического диспансера в Уфе.

Во посещения объекта Хабиров предложил приобрести за счет средств федерального бюджета пустующие здания расположенные вблизи с онкоцентром. Это позволит увеличить площади медучреждения и в разы снизит затраты на строительство новых корпусов. К примеру, рядом расположено выставленное на торги здание торгового центра "Европа".
В свою очередь Мурашко одобрил данную идею, однако порекомендовал вначале оценить экономию, так как в нынешних условиях это один из факторов в принятии правильного решения.
Хабиров также рассказал о намерении построить недорогую гостиницу для родственников пациентов находящихся на излечении в онкодиспансере.
Фото: Башинформ
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