Министр здравоохранения РФ рекомендовал оценить экономию и лишь потом расширять площади онкодиспансера в Башкирии

Во посещения объекта Хабиров предложил приобрести за счет средств федерального бюджета пустующие здания расположенные вблизи с онкоцентром. Это позволит увеличить площади медучреждения и в разы снизит затраты на строительство новых корпусов. К примеру, рядом расположено выставленное на торги здание торгового центра "Европа".

В свою очередь Мурашко одобрил данную идею, однако порекомендовал вначале оценить экономию, так как в нынешних условиях это один из факторов в принятии правильного решения.

Хабиров также рассказал о намерении построить недорогую гостиницу для родственников пациентов находящихся на излечении в онкодиспансере.