В Башкирии состоялось открытие инфекционного центра в форме цветка курая

Построенный центр будет принимать для лечения пациентов заразившихся Covid-19. В его открытии приняли участие Глава РБ Радий Хабиров и руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко, сообщается в пресс-службе руководителя региона.

Инфекционный центр, который возвели практически за 2 месяца из материалов произведенных по большей части в республике, расположился на площади около 16 тыс. кв/м. Он имеет форму цветка курая. Данная конфигурация была выбрана неспроста: планировка дала возможность сократить длину "чистых" зон. Всего же в медицинском учреждении имеется сто палат-боксов и 18 отделений реанимации.