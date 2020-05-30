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Здравоохранение
30 Мая 2020, 16:15

В Башкирии состоялось открытие инфекционного центра в форме цветка курая

За беспрецедентно сжатые сроки был построен в Башкортостане новый госпиталь для инфекционных больных. Его открытие состоялось сегодня, 30 мая под Уфой.

Построенный центр будет принимать для лечения пациентов заразившихся Covid-19. В его открытии приняли участие Глава РБ Радий Хабиров и руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко, сообщается в пресс-службе руководителя региона.
Инфекционный центр, который возвели практически за 2 месяца из материалов произведенных по большей части в республике, расположился на площади около 16 тыс. кв/м. Он имеет форму цветка курая. Данная конфигурация была выбрана неспроста: планировка дала возможность сократить длину "чистых" зон. Всего же в медицинском учреждении имеется сто палат-боксов и 18 отделений реанимации.
Фото: glavarb.ru
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