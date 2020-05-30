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Здравоохранение
30 Мая 2020, 18:41

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил Республиканский онкодиспансер в столице Башкирии

В Башкирии продолжается официальный визит руководителя Минздрава России Михаила Мурашко.

После официального открытия инфекционной больницы для ковид-пациентов министр, в сопровождении Главы Башкирии, посетил Республиканский онкодиспансер.
Здесь участники делегации ознакомились с деятельностью медперсонала и осмотрели медицинское оборудование, полученное в рамках национального проекта "Здравоохранение". Во время визита также было посещено место строительства нового корпуса онкологического диспансера, открытие которого запланировано на следующий год.
Далее М. Мурашко и Р. Хабиров, в рамках Второго приволжского онкологического конгресса, приняли участие в видеоконференции "Особенности лечения онкологических больных в условиях новой коронавирусной инфекции COVID-19".
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