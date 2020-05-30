Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил Республиканский онкодиспансер в столице Башкирии

Здесь участники делегации ознакомились с деятельностью медперсонала и осмотрели медицинское оборудование, полученное в рамках национального проекта "Здравоохранение". Во время визита также было посещено место строительства нового корпуса онкологического диспансера, открытие которого запланировано на следующий год.