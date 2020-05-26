В Башкирии каждый из 7 модульных ФАПа оснастят оборудованием на сумму около 870 млн рублей

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в Чишминском районе откроется сразу семь ФАПов в следующих деревнях: Нижние Термы, Дмитриевский, Уразбахты, Альбеево, Удряк, Новоусманово и Игнатовка. Данный нацпроект утвержден Владимиром Путиным. Теперь жителям этих деревень будет доступна первичная доврачебная медико-санитарная помощь по месту проживания. Условия здесь очень комфортные.

Как сообщают специалисты Минздрава Башкирии для данных объектов используется типовой проект и оснащаются ФАПы согласно новым стандартам. Собирается один такой пункт за 2-3 дня и, потом, в течение недели устанавливается современной оборудование и мебель.

Камиль Яппаров, главный врач районной больницы сообщает, что один такой ФАП с оборудованием и мебелью обходится в 868 тыс. рублей. Для оснащения же врачебных амбулаторий выделяются средства в размере 1 млн 390 тыс. рублей, так как необходимо дополнительное оснащение на гинекологические кабинеты.