+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Здравоохранение
26 Мая 2020, 18:07

В Башкирии каждый из 7 модульных ФАПа оснастят оборудованием на сумму около 870 млн рублей

На оснащение каждого из семи модульных ФАПов, которые открываются в Чишминском районе, предусмотрено 868 тыс. рублей.

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в Чишминском районе откроется сразу семь ФАПов в следующих деревнях: Нижние Термы, Дмитриевский, Уразбахты, Альбеево, Удряк, Новоусманово и Игнатовка. Данный нацпроект утвержден Владимиром Путиным.

Теперь жителям этих деревень будет доступна первичная доврачебная медико-санитарная помощь по месту проживания. Условия здесь очень комфортные.
Как сообщают специалисты Минздрава Башкирии для данных объектов используется типовой проект и оснащаются ФАПы согласно новым стандартам. Собирается один такой пункт за 2-3 дня и, потом, в течение недели устанавливается современной оборудование и мебель.
Камиль Яппаров, главный врач районной больницы сообщает, что один такой ФАП с оборудованием и мебелью обходится в 868 тыс. рублей. Для оснащения же врачебных амбулаторий выделяются средства в размере 1 млн 390 тыс. рублей, так как необходимо дополнительное оснащение на гинекологические кабинеты.
Сельская медицина должна приблизиться к благоустроенным и оборудованным городским больницам. Это и есть главная цель программы по оснащению ФАПами районов республики. По данным Минздрава РБ, из федерального бюджета выделено 270 млн рублей на закупку врачебных амбулаторий, ФАПов и медоборудования.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru