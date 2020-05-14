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Здравоохранение
14 Мая 2020, 21:02

В Башкирии РДКБ получила оборудование для обследования головного мозга детей

Центр психоневрологии и эпилептологии республиканской детской клинической больницы получил высокотехнологичный цифровой электроэнцефалограф.

Оборудование было получено медиками учреждения в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение", который был утвержден Владимиром Путиным, президентом РФ, в мае 2018 года.
Данный аппарат дает возможность проводить максимальное детальное и длительное видеообследование головного мозга детей. Благодаря специальному подсвечивающему механизму, обследование можно проводить не только в дневное, но и в ночное время. Естественно, что данная процедура совершенно безвредна и безболезненна.
Такой тип мониторинга позволяет получить длительную запись работы мозга в аудио- и видеоформате. Такой мониторинг позволяет получить массу ценной информации для точного диагностирования различных неврологических нарушений и даже эпилепсии.
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