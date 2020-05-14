В Башкирии РДКБ получила оборудование для обследования головного мозга детей

Оборудование было получено медиками учреждения в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение", который был утвержден Владимиром Путиным, президентом РФ, в мае 2018 года.

Данный аппарат дает возможность проводить максимальное детальное и длительное видеообследование головного мозга детей. Благодаря специальному подсвечивающему механизму, обследование можно проводить не только в дневное, но и в ночное время. Естественно, что данная процедура совершенно безвредна и безболезненна.