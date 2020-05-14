Глава Башкирии Радий Хабиров поделился в эфире Первого канала причинами смягчения режима самоизоляции

Радий Хабиров ответил, что в республике к ослаблению самоизоляционного режима хорошо готовились. Среди мер он назвал то, что в регионе коечный фонд составляет более 3 тысяч инфекционных мест, из которых сейчас занято чуть более трети.

Хабиров добавил, что запланировано и строительство нового инфекционного центра на полтысячи коек. Он отметил, что количество тестирований постоянно растет, из-за чего в республике довольно большой процент выявляемости заболевания. Также по результатам эпидрасследования за контактными лицами осуществлялся строгий надзор.