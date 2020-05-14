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Здравоохранение
14 Мая 2020, 13:59

Глава Башкирии Радий Хабиров поделился в эфире Первого канала причинами смягчения режима самоизоляции

В эфире шоу Первого канала под названием "Док-ток" ведущий Александр Гордон встретился с Радием Хабировым, руководителем Башкортостана, чтобы поинтересоваться, почему в республике, несмотря на непростую ситуацию с COVID-19, было решено ослабить режим самоизоляции, и жители теперь могут более-менее свободно передвигаться по улице.

В программе приняла участие и Елена Малышева, которая передала привет Эльзе Сыртлановой, руководителю РКБ имени Куватова, где произошла вспышка COVID-19.
Радий Хабиров ответил, что в республике к ослаблению самоизоляционного режима хорошо готовились. Среди мер он назвал то, что в регионе коечный фонд составляет более 3 тысяч инфекционных мест, из которых сейчас занято чуть более трети.
Хабиров добавил, что запланировано и строительство нового инфекционного центра на полтысячи коек. Он отметил, что количество тестирований постоянно растет, из-за чего в республике довольно большой процент выявляемости заболевания. Также по результатам эпидрасследования за контактными лицами осуществлялся строгий надзор.
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