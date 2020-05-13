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Здравоохранение
13 Мая 2020, 21:39

Волонтеры Башкирии, в рамках акции #МаскаВПомощь, раздадут 135 тысяч медицинских масок

В Башкортостане продолжается акция под названием #МаскаВПомощь, в которой принимают участие 23 города и сельских поселения региона.

В рамках акции волонтеры раздадут около 135 тысяч медицинских масок. Известно, что маски уже находятся в Уфе и буквально в течение дня их привезут в центры по развитию добровольчества.
Их можно будет получить 13-14 мая в ряде мест доступных для посещения, среди которых АЗС, аптеки, продуктовые магазины и так далее.
Известно, что волонтеры проекта под названием "Наша забота" только в каждом из семи районов Уфы раздадут по 5 тысяч масок. В Ишимбае и Стерлитамаке волонтеры также получили маски. Уже завтра, 14 мая, добровольцы 20 муниципалитетов будут раздавать их населению.
Добавим, что на прошедшем вчера, 12 мая, оперативном совещании в правительстве Башкирии, Радий Хабиров, руководитель республики, объявил о том, что республика готов выделить средства на приобретение масок и их последующую раздачу добровольцами всем, кто в них нуждается. Особенное внимание должно быть уделено пожилым людям. Ранее волонтеры уже раздали бесплатно около 150 тысяч масок.
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