Волонтеры Башкирии, в рамках акции #МаскаВПомощь, раздадут 135 тысяч медицинских масок

В рамках акции волонтеры раздадут около 135 тысяч медицинских масок. Известно, что маски уже находятся в Уфе и буквально в течение дня их привезут в центры по развитию добровольчества.

Их можно будет получить 13-14 мая в ряде мест доступных для посещения, среди которых АЗС, аптеки, продуктовые магазины и так далее.

Известно, что волонтеры проекта под названием "Наша забота" только в каждом из семи районов Уфы раздадут по 5 тысяч масок. В Ишимбае и Стерлитамаке волонтеры также получили маски. Уже завтра, 14 мая, добровольцы 20 муниципалитетов будут раздавать их населению.