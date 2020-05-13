Благодарим вас, сестры милосердия!

Безусловно, основной праздник медицинских работников отмечается в третье воскресенье июня. Но тот факт, что более половины медицинских работников Мишкинской районной больницы - медицинские сестры, дает нам право их выделить и поздравить отдельно.

Медсестра — правая рука врача. Она стоит на ступеньку ниже доктора, но при этом ближе к пациенту. Врач назначает лечение, а медсестра его исполняет, врач проводит операцию, а на плечи медсестры ложится тяжёлый период реабилитации.

Не зря медсестер раньше называли сестрами милосердия, ведь в больницы не обращаются здоровые люди, а где боль – там страдания. Медицинские сестры не только выполняют указания лечащего доктора, но и помогают пациентам справляться с этими страданиями.

По мнению главного врача Мишкинской районной больницы Ильдара Абзалтдинова, медицинские сестры - опора больницы, именно они выполняют всю непосредственную работу по лечению больных.

- Сегодня у нас трудятся 228 медицинских работников, из этого количества 116 - медицинские сестры, из которых 65 работают в подразделениях по оказанию первичной медико-санитарной помощи, 51 в стационаре, продолжает Ильдар Жанович. - Все они опытные работники, многие - ветераны труда, кто практически всю жизнь отдал этой работе. Среди них: главная медицинская сестра Лена Латыпова, старшая медицинская сестра поликлиники Флида Аллаярова, медицинская сестра хирургического отделения Светлана Ахмадеева, сестры терапевтического отделения Фарида Гизитдинова и Хадича Аслямова, сестра по физиотерапии Лилия Гильмиярова, медицинская сестра врача-онколога Надежда Гизатуллина, медицинская сестра врача УЗИ Елизавета Шамшиярова, медицинская сестра процедурной поликлиники Лира Яхина, медицинские сестры Чураевской участковой больницы Ирина Михайлова и Ирина Ибраева.

Конечно, опыт наших ветеранов бесценен. При этом мы всегда рады молодым специалистам и делаем все возможное, чтобы они продолжили свою трудовую деятельность именно в нашей больнице.

Всем им в профессиональный праздник хочется пожелать здоровья и терпения.

Татьяна Гордеева.

Дорогие медицинские сестры! Искренне поздравляем вас с Международным днем медицинской сестры!

Работа ваша сложна и ответственна. Примите самые теплые слова благодарности за ваше бескорыстное служение людям, за самопожертвование и преданность профессии, высокий профессионализм, милосердие. Пусть ваш труд, чуткое сердце будут вознаграждены признательностью и любовью пациентов!

От всей души желаем крепкого здоровья, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, успехов в вашем нелегком, благородном деле и семейного благополучия!

И. Абзалтдинов, главный врач Мишкинской ЦРБ.