+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Здравоохранение
13 Мая 2020, 13:24

Благодарим вас, сестры милосердия!

Международный день медицинской сестры - повод еще раз поблагодарить и поздравить представительниц одной из самых гуманных профессий

Безусловно, основной праздник медицинских работников отмечается в третье воскресенье июня. Но тот факт, что более половины медицинских работников Мишкинской районной больницы - медицинские сестры, дает нам право их выделить и поздравить отдельно.
Медсестра — правая рука врача. Она стоит на ступеньку ниже доктора, но при этом ближе к пациенту. Врач назначает лечение, а медсестра его исполняет, врач проводит операцию, а на плечи медсестры ложится тяжёлый период реабилитации.
Не зря медсестер раньше называли сестрами милосердия, ведь в больницы не обращаются здоровые люди, а где боль – там страдания. Медицинские сестры не только выполняют указания лечащего доктора, но и помогают пациентам справляться с этими страданиями.
По мнению главного врача Мишкинской районной больницы Ильдара Абзалтдинова, медицинские сестры - опора больницы, именно они выполняют всю непосредственную работу по лечению больных.
- Сегодня у нас трудятся 228 медицинских работников, из этого количества 116 - медицинские сестры, из которых 65 работают в подразделениях по оказанию первичной медико-санитарной помощи, 51 в стационаре, продолжает Ильдар Жанович. - Все они опытные работники, многие - ветераны труда, кто практически всю жизнь отдал этой работе. Среди них: главная медицинская сестра Лена Латыпова, старшая медицинская сестра поликлиники Флида Аллаярова, медицинская сестра хирургического отделения Светлана Ахмадеева, сестры терапевтического отделения Фарида Гизитдинова и Хадича Аслямова, сестра по физиотерапии Лилия Гильмиярова, медицинская сестра врача-онколога Надежда Гизатуллина, медицинская сестра врача УЗИ Елизавета Шамшиярова, медицинская сестра процедурной поликлиники Лира Яхина, медицинские сестры Чураевской участковой больницы Ирина Михайлова и Ирина Ибраева.
Конечно, опыт наших ветеранов бесценен. При этом мы всегда рады молодым специалистам и делаем все возможное, чтобы они продолжили свою трудовую деятельность именно в нашей больнице.
Всем им в профессиональный праздник хочется пожелать здоровья и терпения.
Татьяна Гордеева.
Дорогие медицинские сестры! Искренне поздравляем вас с Международным днем медицинской сестры!
Работа ваша сложна и ответственна. Примите самые теплые слова благодарности за ваше бескорыстное служение людям, за самопожертвование и преданность профессии, высокий профессионализм, милосердие. Пусть ваш труд, чуткое сердце будут вознаграждены признательностью и любовью пациентов!
От всей души желаем крепкого здоровья, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, успехов в вашем нелегком, благородном деле и семейного благополучия!
И. Абзалтдинов, главный врач Мишкинской ЦРБ.
А. Гафуров, председатель профкома.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru