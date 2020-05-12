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Здравоохранение
12 Мая 2020, 13:49

Медики Башкирии считают, что в республике нужно усилить масочный режим

Врачи считают, что с первого дня борьбы с COVID-19 в Башкортостане были приняты правильные решения, которые позволили предотвратить серьезную вспышку болезни.

Благодаря этому, Башкирия находится лишь на 70 месте в РФ по числу заболевших. К тому же, регионе низкая смертность от осложнений COVID-19.
Римма Утяшева, замруководителя комитета по здравоохранению, социальной политики и делам ветеранов Госсобрания-Курултая Башкирии пояснила, что существует понимание, что долгий карантин требуется ослабить. Люди должны выходить гулять, заниматься спортом, но расслабляться пока рано. Ведь известно, что существует и бессимптомное течение вируса. По этой причине и было решено сохранить масочный режим. В противном случае, все усилия по борьбе с недугом будут напрасны.
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