Хабиров посетил обсерватор в Абзелиловском районе, куда поместили вахтовиков прибывших из Якутии

В текущее время здесь размещены около 400 вахтовиков, возвратившихся с Чаяндинского месторождения в Якутии.

Их встречали в аэропорту Магнитогорска. При встрече были проведены требуемые санитарные мероприятия, взяты тесты на COVID-19. Один человек с признаками ОРВИ госпитализирован в больницу. Также коронавирус подтвердился еще у двух вахтовиков. Их и проживающих с ними четырех человек срочно направили в больницу.

Прибывших вахтовиков разместили в пяти корпусах, по 2-3 человека в комнатах. Для них имеется все необходимое - это и отдельный санузел, душ, мебель, телевизор, электрический чайник.

Хабиров пообщался с ними и поинтересовался условиями их быта и работы на месторождении.