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Здравоохранение
8 Мая 2020, 19:43

Хабиров посетил обсерватор в Абзелиловском районе, куда поместили вахтовиков прибывших из Якутии

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня с рабочей поездкой побывал в обсерваторе, который открыт на базе дома отдыха "Березки" в Абзелиловском районе.

В текущее время здесь размещены около 400 вахтовиков, возвратившихся с Чаяндинского месторождения в Якутии.
Их встречали в аэропорту Магнитогорска. При встрече были проведены требуемые санитарные мероприятия, взяты тесты на COVID-19. Один человек с признаками ОРВИ госпитализирован в больницу. Также коронавирус подтвердился еще у двух вахтовиков. Их и проживающих с ними четырех человек срочно направили в больницу.
Прибывших вахтовиков разместили в пяти корпусах, по 2-3 человека в комнатах. Для них имеется все необходимое - это и отдельный санузел, душ, мебель, телевизор, электрический чайник.
Хабиров пообщался с ними и поинтересовался условиями их быта и работы на месторождении.
Также Радий Фаритович сообщил, что работа по вывозу граждан из Якутии продолжается. В ближайшее время будут возвращены те, у кого отрицательные тесты на COVID-19. Но в данное время нам не разрешают забрать вахтовиков, у которых уже подтвержден коронавирус. Но мы обязательно вернем их в республику и обеспечим им хорошее лечение.
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