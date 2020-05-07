В городе Октябрьский завершают реконструкцию хирургического корпуса горбольницы

Комплекс городской больницы №1 к концу текущего года пополнится хирургическим отделением. На то, чтобы обновить хирургическое отделение ушло 240 000 000 рублей. Обновление и реконструкция были начаты благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

Напомним, что реконструкция началась почти 2 года назад. К текущему моменту удалось усилить фундамент, несущие колонны и перекрытия подвального помещения. Также произвели замену окон и перекрытий на всех этажах, завершили кладку шахты для лифта. Ожидается, что в скором времени завершится ремонт в кабинетах врачей.