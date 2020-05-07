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Здравоохранение
7 Мая 2020, 20:23

В городе Октябрьский завершают реконструкцию хирургического корпуса горбольницы

Современное и оборудованное всем необходимым трёхэтажное хирургическое здание появится в городе Октябрьский.

Комплекс городской больницы №1 к концу текущего года пополнится хирургическим отделением. На то, чтобы обновить хирургическое отделение ушло 240 000 000 рублей. Обновление и реконструкция были начаты благодаря национальному проекту «Здравоохранение».
Напомним, что реконструкция началась почти 2 года назад. К текущему моменту удалось усилить фундамент, несущие колонны и перекрытия подвального помещения. Также произвели замену окон и перекрытий на всех этажах, завершили кладку шахты для лифта. Ожидается, что в скором времени завершится ремонт в кабинетах врачей.
В скором времени будут начаты наружные работы, связанные с отделкой стен, прокладка всех необходимых для жизнедеятельности коммуникаций, благоустройство прилегающей территории и монтаж хирургического оборудования.
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