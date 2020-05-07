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Здравоохранение
7 Мая 2020, 23:30

Хабиров поделился подробностями строительства инфекционного госпиталя в Уфе

Радий Хабиров, руководитель Башкортостана, на своей странице в соцсетях поделился информацией о ходе строительства новой инфекционной больницы.

По его словам, сегодня уже идет сборка корпусов, установка вентиляции и заливка полов. Следующим этапом будет работа по созданию очистных сооружений. Известно, что уже в конце мая медучреждение сможет принять первых пациентов.
Хабиров пишет, что еще 28 марта на этом месте было ровное поле, а сегодня строится инфекционная больница. Она очень сильно нужна и уже в конце мая будет принимать первых пациентов. Старое здание инфекционной больницы попросту устарело и в ближайшее время все равно пришлось бы строить новое. Новая "инфекционка" будет оснащена по последнему слову медицинской науки, чтобы можно было эффективно работать с инфицированными пациентами.
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