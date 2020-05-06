В ковид-госпитали Башкирии передали 33 цифровых кардиографа

Данную технику передали в госпитали по лечению коронавируса для пациентов с острым коронарным синдромом.
Пресс-служба Минздрава региона сообщает, что кардиографы сразу отправлены в 7 медицинских организаций. Поступили они в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" и двух региональных проектов.
Новые кардиографы позволят улучшить точность и оперативность в постановке диагноза, а, следовательно, помогут предупредить различные осложнения.
Кроме того, специалисты поясняют, что при Республиканском кардиологическом центре функционирует логистический центр по наблюдению и диагностике пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями. Данный центр мониторит экстренных больных и оказывает помощь в проведении консилиумов и расшифровке кардиограмм, которые направляются дистанционно из медицинских учреждений.