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Здравоохранение
6 Мая 2020, 20:08

В ковид-госпитали Башкирии передали 33 цифровых кардиографа

В медицинские учреждения Башкирии поступило 33 цифровых компьютерных кардиографа.

Данную технику передали в госпитали по лечению коронавируса для пациентов с острым коронарным синдромом.
Пресс-служба Минздрава региона сообщает, что кардиографы сразу отправлены в 7 медицинских организаций. Поступили они в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" и двух региональных проектов.
Новые кардиографы позволят улучшить точность и оперативность в постановке диагноза, а, следовательно, помогут предупредить различные осложнения.
Кроме того, специалисты поясняют, что при Республиканском кардиологическом центре функционирует логистический центр по наблюдению и диагностике пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями. Данный центр мониторит экстренных больных и оказывает помощь в проведении консилиумов и расшифровке кардиограмм, которые направляются дистанционно из медицинских учреждений.
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