В ковид-госпитали Башкирии передали 33 цифровых кардиографа

Данную технику передали в госпитали по лечению коронавируса для пациентов с острым коронарным синдромом.

Пресс-служба Минздрава региона сообщает, что кардиографы сразу отправлены в 7 медицинских организаций. Поступили они в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" и двух региональных проектов.

Новые кардиографы позволят улучшить точность и оперативность в постановке диагноза, а, следовательно, помогут предупредить различные осложнения.