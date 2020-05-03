В Башкирии у руководителя исполкома "Единой России" Рустема Ахмадинурова был обнаружен коронавирус

Также он сообщил, что уже проведена в штабе дезинфекция, установлен круг контактов и все они направлены на самоизоляцию.

С первых дней пандемии Рустем Ахмадинуров координировал работу волонтеров по оказанию помощи самым уязвимым - малообеспеченным, многодетным, пожилым и одиноким. Кроме того, он организовал сбор средств, оказал помощь многим людям, но сам не уберегся от коронавируса, несмотря на то, что уже длительное время появлялся только в маске. Работа штаба не будет приостановлена. Штаб продолжает работу в прежнем режиме, уже сегодня появились другие волонтеры. Радий Хабиров пожелал Рустему Ахмадинурову выздоровления.