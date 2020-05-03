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Здравоохранение
3 Мая 2020, 16:15

В Башкирии у руководителя исполкома "Единой России" Рустема Ахмадинурова был обнаружен коронавирус

В Башкирии глава исполкома "Единой России" Ахмадинуров вчера вечером был доставлен в больницу.

Первичный диагноз был поставлен пневмония. Сегодня был получен положительный результат анализов на COVID-19. Этой новостью в соцсетях поделился Радий Хабиров.
Также он сообщил, что уже проведена в штабе дезинфекция, установлен круг контактов и все они направлены на самоизоляцию.
С первых дней пандемии Рустем Ахмадинуров координировал работу волонтеров по оказанию помощи самым уязвимым - малообеспеченным, многодетным, пожилым и одиноким. Кроме того, он организовал сбор средств, оказал помощь многим людям, но сам не уберегся от коронавируса, несмотря на то, что уже длительное время появлялся только в маске. Работа штаба не будет приостановлена. Штаб продолжает работу в прежнем режиме, уже сегодня появились другие волонтеры. Радий Хабиров пожелал Рустему Ахмадинурову выздоровления.
Радий Хабиров отметил, что общение с окружающими ограничивает. Работа будет продолжена, но все совещания перейдут в онлайн режим. Он сообщи, что тщательно следит за своим здоровьем и попросил жителей региона относиться ответственно к своему здоровью и соблюдать режим самоизоляции.
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