В 6 районах Башкирии волонтеры бесплатно раздадут 50 тысяч масок

В рамках проведения данной акции здесь раздадут бесплатно около 50 тысяч масок. Уфа получила 35 тысяч - по 7 для каждого района, а по 3 тысячи передали в другие города, такие как Кумертау, Салават, Стерлитамак и другие.
Волонтеры проекта "Наша забота", регисполкома партии "Единая Россия" и добровольцы Республиканского центра волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив будут раздавать маски на АЗС, в аптеках и продуктовых магазинах.
Адреса мест, где можно получить маску, легко найти в социальных сетях и на сайтах муниципалитетов.