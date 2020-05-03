С завтрашнего дня в Башкирии начнет действовать масочный режим

Теперь при посещении любого общественного места, включая магазины и аптеки, обязательно необходимо будет надевать маску.
По словам Ирины Кононовой, заместителя министра здравоохранения региона, если человек идет по улице один, то маску он может снять. Это даст возможность подышать свежим воздухом, что будет полезно для иммунитета и слизистой оболочки. Но входить в какие-то аптеки, магазины и больницы, необходимо исключительно в маске.
В Минздраве региона добавили, что дефицита масок в Башкирии на сегодняшний день нет. В сутки предприятия легкой промышленности производят около 150 тысяч масок, а в аптеках есть запас одноразовых масок.