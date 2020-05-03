С завтрашнего дня в Башкирии начнет действовать масочный режим

По словам Ирины Кононовой, заместителя министра здравоохранения региона, если человек идет по улице один, то маску он может снять. Это даст возможность подышать свежим воздухом, что будет полезно для иммунитета и слизистой оболочки. Но входить в какие-то аптеки, магазины и больницы, необходимо исключительно в маске.