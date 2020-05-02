Врач-хирург Глебов призвал медиков РКБ не раскачивать ситуацию

По его словам, медики всегда должны показывать сдержанность, хранить врачебную тайну и помогать всем, кому могут. И та ситуация, что произошла в РКБ, наоборот должна сплотить их в борьбе с эпидемией COVID-19.

Глебов возмутился, что у всех нервы и выдержка отличаются, но это не повод выносить все в СМИ и раскачивать непростую ситуацию и привлекать в нее людей, которые далеки от медицины. И вместо помощи пациентам и объединения, все переходит в плоскость распрей и обвинений.

Глебов думает, что коллеги все же благоразумно завершат разборы полетов. А работа медиков будет завершена, когда в стране выздоровеют все пациенты.