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Здравоохранение
2 Мая 2020, 14:06

Врач-хирург Глебов призвал медиков РКБ не раскачивать ситуацию

Медперсонал Башкирии не перестает высказывать возмущение и негативную реакцию на видеообращение, что записали врачи из РКБ им. Куватова. Глеб Глебов, врач-хирург, что работает Демском инфекционном госпитале Уфы обратился к коллегам и попросил не усугублять и без того непростую ситуацию.

По его словам, медики всегда должны показывать сдержанность, хранить врачебную тайну и помогать всем, кому могут. И та ситуация, что произошла в РКБ, наоборот должна сплотить их в борьбе с эпидемией COVID-19.
Глебов возмутился, что у всех нервы и выдержка отличаются, но это не повод выносить все в СМИ и раскачивать непростую ситуацию и привлекать в нее людей, которые далеки от медицины. И вместо помощи пациентам и объединения, все переходит в плоскость распрей и обвинений.
Глебов думает, что коллеги все же благоразумно завершат разборы полетов. А работа медиков будет завершена, когда в стране выздоровеют все пациенты.
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