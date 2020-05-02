Военврач напомнил медикам РКБ о врачебном долге

Он поведал, что медикам необходимо выразить благодарность за ежедневное спасение жизней людей. Даже в выходные Сафиянов находится рядом с пациентом, ведь это его долг, как медика. Сейчас у врачей нет ни отпусков, ни выходных. По словам Сафиянова, ряд коллег из РКБ, что проспали у себя вспышку COVID-19, жуют сопли, а не делают дело. А они должны лечить больных.

Майор добавил, что с такими людьми не пошел бы в разведку и поведал о своем опыте в военное время. Он сказал, что работал на войне и принимал в день десятки больных. Данная ситуация напомнила ему времена 1-ой кампании в Чечне, ветераном которой он является. Но он отметил, что там и мысли не было не подчиниться приказу либо писать доносы на начальство в Москву.