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Здравоохранение
2 Мая 2020, 14:25

Военврач напомнил медикам РКБ о врачебном долге

Медперсонал РКБ им. Куватова полностью виновен, что медучреждение стало наиболее массовым источником распространения COVID-19 в Башкирии и продолжает заниматься не тем, направляя непонятные письма в разные инстанции. Об этом рассказал Фанур Сафиянов, майор медслужбы и ветеран кампании в Чечне.

Он поведал, что медикам необходимо выразить благодарность за ежедневное спасение жизней людей. Даже в выходные Сафиянов находится рядом с пациентом, ведь это его долг, как медика. Сейчас у врачей нет ни отпусков, ни выходных. По словам Сафиянова, ряд коллег из РКБ, что проспали у себя вспышку COVID-19, жуют сопли, а не делают дело. А они должны лечить больных.
Майор добавил, что с такими людьми не пошел бы в разведку и поведал о своем опыте в военное время. Он сказал, что работал на войне и принимал в день десятки больных. Данная ситуация напомнила ему времена 1-ой кампании в Чечне, ветераном которой он является. Но он отметил, что там и мысли не было не подчиниться приказу либо писать доносы на начальство в Москву.
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