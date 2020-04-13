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Здравоохранение
13 Апреля 2020, 15:29

Ученые медики выразили поддержку медперсоналу уфимской РКБ имени Куватова

Ректор БГМУ В.Павлов каждый день держит телефонную связь с врачами уфимской РКБ имени Куватова. По его словам, медперсонал понимает, что меры изоляции предпринятые в отношении них, требуются для локализации распространения коронавирусной инфекции.

На своей странице в соцсетях академик отмечает, что принимаемые руководством и системой здравоохранения страны меры сработают лишь при участии каждого из жителей. Ректор призвал всех чаще мыть руки, носить медицинские маски и оставаться дома.
Слова поддержки в адрес медиков выразила и заведующая кафедрой БГМУ Альфия Ящук. Она также держит постоянную телефонную связь с коллегами из РКБ и ни разу не услышала от них ни одной жалобы.
Доктор медицинских наук Р.Сафиуллин сообщил, что РКБ сейчас переживает трудные времена и на ее месте могло оказаться любое медицинское учреждение или больница. К такому невозможно подготовиться, как невозможно и предугадать алгоритм дальнейших действий. Медицинское сообщество уверено, что правительство, минздрав и РКБ предпримут все возможные меры по недопущению дальнейшего распространения коронавируса.
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