Ученые медики выразили поддержку медперсоналу уфимской РКБ имени Куватова

На своей странице в соцсетях академик отмечает, что принимаемые руководством и системой здравоохранения страны меры сработают лишь при участии каждого из жителей. Ректор призвал всех чаще мыть руки, носить медицинские маски и оставаться дома.

Слова поддержки в адрес медиков выразила и заведующая кафедрой БГМУ Альфия Ящук. Она также держит постоянную телефонную связь с коллегами из РКБ и ни разу не услышала от них ни одной жалобы.