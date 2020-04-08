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8 Апреля 2020, 22:08

В Башкирии офисы «Мои документы» начнут работать в режиме предварительной записи

Сложившаяся эпидемиологическая ситуация в Башкирии повлияла на работу центров РГАУ МФЦ. Так, с 6 апреля, офисы начнут принимать и выдавать документы только по предварительной записи.

Есть несколько способов записаться на прием:
позвонить по одному из телефонов контактного центра: +7 (347) 246-55-33 / +7 (927) 3333 100;
оставить заявку на официальном сайте РГАУ МФЦ - mfcrb.ru напрямую, либо через онлайн-консультанта;
записаться через портал Госуслуги РБ - gosuslugi.bashkortostan.ru.
Уточняется, что с 6 по 30 апреля сокращен и перечень госуслуг предоставляемых офисами «Мои документы». Ознакомиться с перечнем действующих услуг можно в разделе «Услуги» на сайте mfcrb.ru.
В офисах МФЦ будет на регулярной основе производиться комплекс мер направленных на санитарно-эпидемиологическую безопасность: уборка помещений и дезинфекция, использование спецразметки для социального дистанцирования. Сотрудники центров будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
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