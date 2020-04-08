В Башкирии офисы «Мои документы» начнут работать в режиме предварительной записи

Есть несколько способов записаться на прием:

позвонить по одному из телефонов контактного центра: +7 (347) 246-55-33 / +7 (927) 3333 100;

оставить заявку на официальном сайте РГАУ МФЦ - mfcrb.ru напрямую, либо через онлайн-консультанта;

записаться через портал Госуслуги РБ - gosuslugi.bashkortostan.ru.

Уточняется, что с 6 по 30 апреля сокращен и перечень госуслуг предоставляемых офисами «Мои документы». Ознакомиться с перечнем действующих услуг можно в разделе «Услуги» на сайте mfcrb.ru.