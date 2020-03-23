В Башкирии стало известно о появлении единого колл-центра по коронавирусу

Начиная с сегодняшнего дня, в республике заработал единый центр по обработке телефонных звонков от жителей по коронавирусу. Организован он на площадке республиканского исполкома партии «Единая Россия». Жители с 15 часов дня могут связаться с операторами колл-центра и задать интересующие их вопросы по коронавирусу.

Колл-центр объединит между собой все службы региона. Его основная задача - быстрое решение возникших проблем жителей, связанных с вирусным заболеванием. Специалисты также дадут рекомендации о том, как уберечь и не заразиться коронавирусной инфекцией.