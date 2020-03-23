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Здравоохранение
23 Марта 2020, 14:36

В Башкирии стало известно о появлении единого колл-центра по коронавирусу

Организован он на базе партии "Единая Россия"

Начиная с сегодняшнего дня, в республике заработал единый центр по обработке телефонных звонков от жителей по коронавирусу. Организован он на площадке республиканского исполкома партии «Единая Россия». Жители с 15 часов дня могут связаться с операторами колл-центра и задать интересующие их вопросы по коронавирусу.
Колл-центр объединит между собой все службы региона. Его основная задача - быстрое решение возникших проблем жителей, связанных с вирусным заболеванием. Специалисты также дадут рекомендации о том, как уберечь и не заразиться коронавирусной инфекцией.
Звонки в колл-центр бесплатные и принимаются по номеру 8-800-201-89-03. Кроме того, продолжается прием звонков на "горячую линию" Минздрава: +7-347-286-58-27 и +7-347-279-91-20.
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