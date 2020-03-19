В Башкирии во время карантина по коронавирусу пожилым и инвалидам будут доставляться на дом лекарства и продукты питания

Для этих целей в Минтруда Башкирии начнет функционировать временный центр, который будет отвечать за снабжение пожилых людей товарами первой необходимости и продуктами питания. Центр заработает в самые ближайшие дни.

Как рассказал замминистра Ю.Мельников, обеспечиваться всем необходимым будут находящиеся на обслуживании пожилые и инвалиды, а также те граждане, которые будут выявлены по информации глав муниципалитетов и прочих официальных источников. Кроме того, информацию о людях, нуждающихся в помощи, можно сообщить в колл-центр по оказанию консультативной помощи в условиях распространения коронавирусной инфекции: 8-800-250-56-04.