В Башкирии во время карантина по коронавирусу пожилым и инвалидам будут доставляться на дом лекарства и продукты питания

Для этих целей в Минтруда Башкирии начнет функционировать временный центр, который будет отвечать за снабжение пожилых людей товарами первой необходимости и продуктами питания. Центр заработает в самые ближайшие дни.
Как рассказал замминистра Ю.Мельников, обеспечиваться всем необходимым будут находящиеся на обслуживании пожилые и инвалиды, а также те граждане, которые будут выявлены по информации глав муниципалитетов и прочих официальных источников. Кроме того, информацию о людях, нуждающихся в помощи, можно сообщить в колл-центр по оказанию консультативной помощи в условиях распространения коронавирусной инфекции: 8-800-250-56-04.
По вопросам профилактики коронавирусной инфекции все граждане могут обращаться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43. Он работает круглосуточно, сотрудники могут ответить на базовые вопросы о COVID-19.
Круглосуточные номера телефона "горячей линии" Министерства здравоохранения республики по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией: 8 (347) 286-58-27, 8 (347) 279-91-20 (многоканальный, круглосуточный).