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Здравоохранение
19 Марта 2020, 21:03

В Башкирии медицинские маски поступят в сети магазинов после непродолжительной сертификации

В Башкирии все сетевые магазины будут обеспечены многоразовыми медицинскими масками производства ГУП «Агидель».

Руководитель Минтруда республики рассказала, что их теперь можно будет приобрести не только в госаптеках. В продажу маски поступят после соответствующей сертификации.
В ведомстве уверили, что процедура сертификации не будет продолжительной и займет пару дней. К примеру, "Башфармация" получила подобную лицензию в течение двух дней.
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