Хабиров ввел в Башкирии режим повышенной готовности из-за коронавируса

В РБ на данный момент не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. В медицинских стационарах под наблюдением находятся 48 человек, включая восемь детей, с подозрением на коронавирусную инфекцию. Их состояние оценивается как стабильное. Повышенные меры профилактики введены в связи с прибытием в республику десятков человек из стран и регионов, где подтвердились случаи заражения.