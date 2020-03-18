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Здравоохранение
18 Марта 2020, 12:42

Хабиров ввел в Башкирии режим повышенной готовности из-за коронавируса

Глава региона Р.Хабиров с сегодняшнего дня объявил режим повышенной готовности в Башкирии. Сделано это для предупреждения возможного распространения коронавирусной инфекцией в республике.

В РБ на данный момент не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. В медицинских стационарах под наблюдением находятся 48 человек, включая восемь детей, с подозрением на коронавирусную инфекцию. Их состояние оценивается как стабильное. Повышенные меры профилактики введены в связи с прибытием в республику десятков человек из стран и регионов, где подтвердились случаи заражения.
Кроме того, Хабиров потребовал перенести или полностью отменить все мероприятия в которых заявлено участие более 250 человек, в том числе иностранцев. Весенние школьные каникулы будут продлены до 6 апреля, студенты учебных заведений переведены на дистанционный режим обучения.
В регионе открыта «горячая линия» по предотвращению распространения коронавирусной инфекции: +7 (347) 286-58-27.
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