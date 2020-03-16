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Здравоохранение
16 Марта 2020, 18:02

В Башкирии открылась новая детская поликлиника в городе Дюртюли

В городе Дюртюли в рамках национального проекта "Здравоохранение" распахнула свои двери новая детская поликлиника, рассчитанная на двести посещений в сутки.

Площадь поликлиники, которая оснащена всем необходимым оборудованием, составляет более 6,5 тысяч квадратных метра.
Стоимость возведения медучреждения составила около 300 млн рублей, причем из бюджета республики на строительство было выделено примерно 190 млн рублей.
Дюртюлинцы рассказали, что раньше им приходилось проходить обследование в одном из жилых домов, где на первом этаже и располагалось детское медучреждение. Узкие коридоры и нехватка кабинетов доставляли существенные неудобства. Сейчас радости горожан нет предела: в кабинетах четырехэтажного здания тепло, просторно и уютно.
В новой поликлинике есть все необходимое: лабораторные отделения, стационар, игровые комнаты и т.д. Совсем скоро штат врачей пополнят два молодых специалиста, которым будет оказана государственная поддержка.
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