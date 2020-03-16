В Башкирии открылась новая детская поликлиника в городе Дюртюли

Площадь поликлиники, которая оснащена всем необходимым оборудованием, составляет более 6,5 тысяч квадратных метра.

Стоимость возведения медучреждения составила около 300 млн рублей, причем из бюджета республики на строительство было выделено примерно 190 млн рублей.

Дюртюлинцы рассказали, что раньше им приходилось проходить обследование в одном из жилых домов, где на первом этаже и располагалось детское медучреждение. Узкие коридоры и нехватка кабинетов доставляли существенные неудобства. Сейчас радости горожан нет предела: в кабинетах четырехэтажного здания тепло, просторно и уютно.