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Здравоохранение
5 Марта 2020, 18:50

В Башкирии рассказали об итогах и планах нацпроекта "Демография"

В Башкирии активно реализуется нацпроект "Демография". Так, в рамках него, будут осуществляться 2 региональных проекта направленных на популяризацию среди населения здорового образа жизни и поддержку граждан пожилого возраста.

По проекту «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек в Республике Башкортостан» министерство здравоохранения республики в 2019 году организовало выставку-форум для медработников «Неделя здравоохранения в РБ», акции «Дни народного здоровья в РБ», «Здоровая республика - здоровый регион», «Добропоезд».
В 2020 году в Башкирии создадут Центры общественного здоровья, ведется разработка корпоративных программ по оздоровлению работников.
Кроме того в Башкортостане осуществляется регпроект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение». Квалифицированная медпомощь для людей пожилого возраста оказывается в 39 гериатрических кабинетах и отделениях в стационарах. В 2019 году план плановые показатели составили более 110 процентов.
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