В Башкирии рассказали об итогах и планах нацпроекта "Демография"

По проекту «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек в Республике Башкортостан» министерство здравоохранения республики в 2019 году организовало выставку-форум для медработников «Неделя здравоохранения в РБ», акции «Дни народного здоровья в РБ», «Здоровая республика - здоровый регион», «Добропоезд».

В 2020 году в Башкирии создадут Центры общественного здоровья, ведется разработка корпоративных программ по оздоровлению работников.