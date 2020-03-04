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Здравоохранение
4 Марта 2020, 18:36

В полуфинале конкурса «Лидеры России 2020» выступят 9 медицинских специалистов из Башкирии

Девять конкурсантов из Башкирии выступят в полуфинале конкурса «Лидеры России 2020». Это работники различных лечебных учреждений и медорганизаций Уфы и Учалов, а состязаться они будут в направлении «Здравоохранение».

Церемония открытия полуфинала конкурса состоялось в Москве 1 марта. Перед участниками выступили руководитель Минздрава России М.Мурашко и российский педиатр и хирург, общественный деятель Л.Рошаль. В своем выступлении они посетовали на дефицит медицинских кадров с навыками управленца, а подобный конкурс замечательная возможность для создания медицинского кадрового резерва по всей России.
По специализации «Здравоохранение» было подано более 9700 заявок, из которых в полуфинал по результатам дистанционных тестов вышли более 230 человек из 54 регионов страны. Участники приняли участие в мастер-классах от именитых специалистов в области медицины. 5 марта будут известны имена победителей, а десятку лучших определят в конце марта по результатам суперфинала конкурса «Лидеры России».
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