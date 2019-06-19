В Мишкинском районе прошли торжества, посвященные Дню медицинского работника

Для медицинского работника спасение людей является ежедневной тяжелой работой. И цена ошибки в такой работе очень высока — это может быть жизнь другого человека. Об этом говорили все те, кто пришел в этот день поздравить виновников торжества — руководитель муниципалитета П. Трапезников, главный врач центральной районной больницы И. Абзалтдинов, председатель первичной профсоюзной организации медиков А. Гафуров.

— Сегодня наш общий, «семейный праздник», — сказал в своем выступлении Ильдар Жанович. — Почему семейный? Объясню. Потому что этот день празднуют не только врачи и медсестры. Это праздник и технического персонала, поваров, водителей, словом всех, кто причастен к медицине. У нас в районе на медицинском поприще работают 350 человек, из них только 38 врачей, 202 медсестры, а остальные все те, кто так или иначе облегчает труд врачей. Мы делаем одно общее, благородное дело.

В день своего профессионального праздника многим были вручены почетные грамоты, благодарственные письма администрации района, администрации больницы, профсоюзов. Звание «Отличник здравоохранения Республики Башкортостан» присуждено медсестре приемного отделения Н. Ямаевой, почетными грамотами Российской Федерации были награждены врач-онколог С. Минильбаева, Республики Башкортостан — медсестра дневного стационара Т. Александрова, участковая медсестра Л. Осипова, акушерка смотрового кабинета Р. Саетгареева, акушерка родильного отделения З. Семенова, фельдшер Новотроицкого ФАП Н. Труфанова, участковый врач-педиатр О. Япаева, Благодарность РФ была вручена медсестре стоматологического кабинета И. Аликаевой. Также добрые слова благодарности и памятные подарки получили юбиляры-именинники, каждое отделение.