Всего за время кампании, стартовавшей 22 апреля, осмотрено более 20 тысяч человек, сделано около 31 тысячи обследований, из которых 1,5 тысяч маммографий и почти 11 тысяч флюорографии.
Акция «Здоровая республика — здоровый регион» продлится до 10 октября 2019 года. Она направлена на повышение доступности медицинской помощи сельским жителям республики и максимального охвата диспансеризацией. На маршрутах здоровья работают: Центры здоровья и ФАПы, передвижные флюорографы и маммографы, передвижные диагностические центры Республиканской клинической больницы им. Г. Г. Куватова и Республиканского кардиологического центра, модуль Республиканской стоматологической поликлиники.
30–31 мая автопоезды будут работать в селе Мишкино.