Эта кампания проводится с 2006 года. Лозунг Европейской недели иммунизации- 2019 «Защитимся вместе: вакцины работают».







Основная идея обращения заключается в том, что иммунизация каждого ребенка жизненно важна для предотвращения болезней и спасения жизней.







Вспышка представляет собой большую угрозу: благодаря плановой иммунизации большинство населения никогда не сталкивалось с эпидемиями. Люди уверовали в то, что болезни более не представляют угрозы. Вспышка кори в Европе в 2018 г. привела к заболеванию 82,6 тыс. людей, наибольшее число случаев зарегистрировано на Украине (более 58 тыс. случаев), в Румынии (более 10 тыс.), Италии (более 6,5 тыс.), Франции (более 3,4 тыс.).







Угроза завоза инфекции из других стран существует. Неблагополучная ситуация по кори продолжается в мире и в первом квартале 2019 года. Случаи завоза кори в РБ, Челябинскую, Пензенскую, Оренбургскую области были из стран Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Азербайджана, Израиля, Таиланда. Люди с легкостью перемещаются с места на место, то же происходит и с вирусами — и они пересекают границы.







Неблагополучными странами по полиомиелиту остаются Афганистан, Пакистан, Нигерия (33 случая в 2018г). Занос в другие страны так же возможен.







Инфекционные заболевания все еще убивают: до введения плановой иммунизации инфекционные болезни были основной причиной детской смертности. Даже сегодня эти болезни приводят к смерти. Напомню родителям, что токсическая форма дифтерии, тяжелые формы коклюша, гриппозные и коревые пневмонии, энцефалиты, вызванные вирусом краснухи, нередко являются причиной смерти ребенка, особенно при позднем обращении за медицинской помощью. В начале 90-х годов участились отказы родителей от прививок, и забытые инфекции вновь вернулись. В РБ в 90-е годы от дифтерии умерли 19 человек, почти ежегодно были случаи смерти детей от коклюша. Каждый второй заболевший столбняком умирает. В 2018 году в Европе от кори умерли 72 человека. Случаи смерти от гриппозной пневмонии у непривитых против гриппа регистрируются почти ежегодно.







Вакцины работают: в республике заболеваемость острым вирусным гепатитом В резко снизилась, случаев дифтерии нет с 2002 года, краснухой не болеют несколько лет.







Иммунизация спасает жизни: иммунизация со 100% гарантией обеспечивает ребенку жизнь, и даже если он заболеет дифтерией, коклюшем, корью или гриппом, то только в легких формах.







Иммунизация является основным правом человека: 95% детей РБ получают все прививки до 2-летнего возраста. Против 12 инфекций (дифтерия, коклюш, столбняк, туберкулез, корь, эпидемический паротит, краснуха, полиомиелит, вирусный гепатит В, пневмококковая инфекция, гемофильная инфекция, грипп) прививки в определенном возрасти являются обязательными и бесплатными. Они проводятся в соответствии с «Национальным календарем прививок».







К сожалению, есть случаи отказов родителй от прививок. Даже в детские сады дети приходят без прививок, увеличивая риск возникновения инфекций.







Система здравоохранения обеспечивает безопасность иммунизации: каждая партия вакцины проверяется на качество в отделах биологического контроля предприятия-изготовителя. Все прививки проводятся одноразовыми шприцами, вакцины хранятся в холодильниках, а перевозятся в термоконтейнерах с термоиндикаторами.



Г. Портнова, Бирский межрайонный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ»

