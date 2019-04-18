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Здравоохранение
18 Апреля 2019, 20:00

В Мишкинском районе присоединились к Дню здоровья

7 апреля на всей планете люди отмечали День здоровья. Почему такой день существует? Да потому, что здоровье — это самое дорогое, что есть у человека. При встрече люди издревле желали друг другу здоровья: «Здравствуйте, доброго здоровья!», «Как ваше драгоценное здоровье?!».

К Всемирному дню здоровья в Верхнесорокинской сельской библиотеке провели познавательный урок «Бесценный дар здоровья сбереги». Гостями библиотеки были учащиеся начальной школы и учителя.
Чтобы быть здоровым необходимо как можно больше двигаться. Ведь недаром говорят: «Движение — это жизнь», поэтому урок начался с утренней зарядки, которую провела учительница начальной школы Е. Салиева.
К мероприятию была организована выставка плакатов «Здоровье — наше богатство!» и книжная выставка «Здоровый образ жизни».
С книгами с выставки о здоровом образе жизни и спорте ознакомила библиотекарь С. Мишингина и рассказала об истории возникновения праздника.
Здоровье в большей степени зависит от нас самих! Каждый из присутствующих детей рассказывал о своем понимании смысла слова «здоровье», читали стихи о здоровье.
Что же может повлиять на состояние здоровья:
– поговорили об образе жизни, о личной гигиене, о том, как важно мыть руки, ухаживать за собой, за своим внешним видом, одеждой;
– побеседовали о состоянии окружающей среды, как правильно закаливать организм и принимать солнечные и воздушные ванны.
И. Шайдарова рассказала о правилах здорового питания, назвали опасные продукты, которые ни в коем случае нельзя есть, вспоминали о пользе лекарственных трав.
Была проведена игра «Отгадай пословицу»: Е. Салиева говорила начало пословицы, а дети продолжали и объясняли ее смысл.
В спортзале начальной школы поиграли в подвижные игры, где дети проявили свои спортивные способности и смекалку, а самое главное — умение дружно работать в команде.
Благодаря этому празднику многие ребята приобрели знания и практические навыки, которые могут быть необходимы и в повседневной жизни.
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