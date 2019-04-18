Сезон атаки открыт

В 2018 году в Мишкинскую ЦРБ с укусами клещей обратились 86 человек, в том числе 25 детей до 14 лет. 57 клещей (66,3%) были исследованы в бактериологической лаборатории Бирского межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» на наличие вируса клещевого энцефалита. Инфицированность вирусом клещевого энцефалита составила 2,3%.







Случаев заболеваний клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом (болезнь Лайма) среди населения района в 2018 году не зарегистрировано.







Активность клещей возрастает с апреля до конца июня, а также в августе-сентябре месяце, когда клещи приступают к активному размножению. Клещи поджидают свою жертву-человека или животное у лесных дорог и тропинок, сидя на ветвях и листьях кустарников, деревьев или в высокой траве. Спрыгнув оттуда, они попадают на открытые участки тела или волосистую часть головы человека, повреждают кожный покров и углубляются под кожу практически безболезненно, так как при этом вводят в кожу обезболивающее вещество, что помогает им часто оставаться незамеченными на теле, в течение некоторого времени и насосаться крови. При этом клещ в несколько десятков раз увеличивается в объеме и самостоятельно отпадает.







Для человека опасен не сам укус насекомого, а то, что многие из них содержат в слюне возбудителей опасных вирусных инфекций, в том числе сезонного клещевого энцефалита. Сам клещ не болеет и является только переносчиком инфекции от больных лесных животных, благодаря которым и поддерживается природный очаг заболевания, или больных людей, причем передача вируса от клеща человеку может происходить в первые же минуты после укуса клеща. Также возможно заражение при употреблении в пищу сырого молока коз или коров, зараженных клещевым энцефалитом. В этом случае заболевание протекает особенно тяжело, так как количество вирусов, попавших в организм, огромно.







Первые симптомы заболевания появляются, как правило, через 7–14 (от 1 до 30) дней после укуса и проявляются в виде внезапно появившейся лихорадки (с температурой до 40 градусов), общей слабости, мышечных болей, онемения и покраснения кожи лица и шеи. В это время может также возникать резкая головная боль, тошнота или рвота, отсутствие аппетита, нарушения сна. При обнаружении таких симптомов заболевший немедленно должен обратиться за медицинской помощью. Болезнь часто приводит к серьезным осложнениям в виде атрофии мышц конечностей и шеи, параличей, снижения памяти и интеллекта, что грозит заболевшему инвалидностью.







Чтобы не заболеть, необходимо соблюдать несложные правила.







Употреблять только кипяченое или пастеризованное козье или коровье молоко. При длительном нахождении в лесу пользоваться специальными репеллентами.







Отправляясь в лес, необходимо быть правильно одетым: голова должна быть защищена плотно повязанным головным платком или другим головным убором, полностью закрывающим волосистую часть головы; лучше всего для этой цели подойдет одежда с капюшоном и высоким воротником, так как она позволяет также защитить нежную кожу шеи. Манжеты и воротник должны плотно прилегать к телу, низ куртки плотно стянут резинкой, чтобы не оставлять свободного пространства для проникновения насекомых. Под куртку лучше всего надеть брюки в виде полукомбинезона, штанины которых должны быть надеты сверху сапог. При длительной работе в лесу предпочтителен комбинезон.







При возвращении из леса или даже прогулки вдоль лесной дороги не забудьте тщательно осмотреть все тело, ведь клещ проникает в кожу практически безболезненно и если вам покажется, что кто-то ползает по волосистой части головы, отыщите насекомое, ведь клещ, прежде чем проникнуть под кожу иногда довольно долго находится в волосах.







При обнаружении присосавшегося клеща, его следует немедленно удалить. Чем раньше клещ удален, тем меньше вероятность заражения. Удалять клеща можно маникюрным пинцетом или нитью, обвязав её вокруг головы паразита. Клещ удаляется раскачивающе — выкручивающими движениями против часовой стрелки. Избегайте раздавливания клеща! Ранку можно обработать любым дезинфицирующим раствором.







Удаленного клеща лучше поместить в баночку и доставить в бактериологическую лабораторию Бирского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» по адресу г. Бирск, ул. Калинина, 18, где можно определить, был данный клещ заражен вирусом клещевого энцефалита или нет. Клещ должен быть целым, не раздавленным, ничем не обработанным. График приема клещей — с 8.00 до 16.00, в субботу и праздничные дни — с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, воскресенье — выходной. Стоимость исследования 300 рублей.







Бесплатно иммунопрофилактика против клещевого энцефалита проводится в ЛПО по месту жительства всем лицам при выявлении инфицированности клеща, а также детям до 14 лет независимо от результата исследования в течение 72 часов с момента укуса.







Важное значение в профилактике клещевого энцефалита занимает проведение противоклещевых акарицидных обработок территорий парков, скверов, мест массового отдыха.



Г. Портнова

