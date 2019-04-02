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Здравоохранение
2 Апреля 2019, 18:18

В Башкирии сельским жителям будут помогать выезжать в медучреждения

В Башкортостане сельским жителям раз в месяц будут организовывать трансфер для поездки в медучреждения. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения РБ Максим Забелин в региональной общественной приемной «Единой России» во время беседы с заявителями, сообщает сайт Newsbash.ru.

«Социальная программа стартует во втором квартале этого года. Подробности можете узнать у себя в местных сельсовета», - рассказал Максим Забелин.

К министру обратилась жительница Уфимского района. Мать, воспитывающая ребенка-инвалида, жалуется на то, что медработники отказываются выезжать на дом на забор анализов.

«Раньше мы жили в Демском районе Уфы, и проблем с этим не было. Сейчас переехали в пригород и никак не можем договориться с сотрудниками ФАП. Выезжать куда-то мы не можем, потому что ребенок с ДЦП боится чужих пространств, начинаются паника и невыносимые истерики», - рассказывает заявитель.

По словам женщины, у них в деревне нет местного ФАП, приходится ездить в соседний населенный пункт. А ведь есть еще несколько таких семей с детьми-инвалидами и пожилые люди, которым тяжело куда-то выезжать. Заявитель подняла вопрос строительства фельдшерско-акушерского пункта в селе.


Максим Забелин пообещал рассмотреть эту возможность, а также проинформировал о стартующих социальных проектах в этом направлении.


На прием к министру пришли и другие заявители по разным проблемам: по организации спецкурсов для медработников, с предложением проекта развития стоматологических услуг, прохождения лечения в онкодиспансере, приватизации жилых помещений медработниками, участия в программе «Земский доктор» и другим. В онлайн режиме по видео и аудиосвязи подключились жители Учалов, Бакалинского, Уфимского, Куюргазиского районов. По всем вопросам проведены беседы и даны рекомендации. Наболевшие проблемы граждан взяты на карандаш. По словам председателя региональной общественной приемной Партии, вице-спикера башкирского парламента Эльвиры Аиткуловой, в ближайшее время планируется провести круглый стол по вопросам диспансеризации. К разговору подключатся все местные отделения городов и районов Башкортостана.

Источник: https://newsbash.ru/society/health/10327-v-bashkirii-selskim-zhiteljam-budut-pomogat-vyezzhat-v-meduchrezhdenija.html
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