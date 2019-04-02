В Башкирии сельским жителям будут помогать выезжать в медучреждения

«Социальная программа стартует во втором квартале этого года. Подробности можете узнать у себя в местных сельсовета», - рассказал Максим Забелин.



К министру обратилась жительница Уфимского района. Мать, воспитывающая ребенка-инвалида, жалуется на то, что медработники отказываются выезжать на дом на забор анализов.



«Раньше мы жили в Демском районе Уфы, и проблем с этим не было. Сейчас переехали в пригород и никак не можем договориться с сотрудниками ФАП. Выезжать куда-то мы не можем, потому что ребенок с ДЦП боится чужих пространств, начинаются паника и невыносимые истерики», - рассказывает заявитель.



По словам женщины, у них в деревне нет местного ФАП, приходится ездить в соседний населенный пункт. А ведь есть еще несколько таких семей с детьми-инвалидами и пожилые люди, которым тяжело куда-то выезжать. Заявитель подняла вопрос строительства фельдшерско-акушерского пункта в селе.







Максим Забелин пообещал рассмотреть эту возможность, а также проинформировал о стартующих социальных проектах в этом направлении.



