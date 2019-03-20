23 марта в Мишкинской ЦРБ пройдет «Диспансеризация выходного дня»

Диагностику можно пройти с 9.00 до 14.00 бесплатно и без предварительной записи в поликлинике ГБУЗ Республики Башкортостан Мишкинская ЦРБ. Участникам акции сделают анализ крови, измерят артериальное давление, выполнят электрокардиографию, флюорографию, проверят глазное дно и ряд других исследований, также каждый сможет получить консультацию по лечению имеющегося заболевания или по предотвращению его развития.



Напомним, в 2019 году диспансеризация определенных групп взрослого населения продолжается. Она доступна для каждого гражданина, достигшего 21-летнего возраста, неважно, работает он или нет. Чтобы понять, подходит ли ваш год рождения для прохождения диспансеризации, мысленно разделите ваш возраст на 3, если остатка нет, то вы попадаете в группу для прохождения диспансеризации.