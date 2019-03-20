23 марта в Мишкинской ЦРБ пройдет «Диспансеризация выходного дня»
Она направлена на повышение доступности медицинской помощи — для удобства жителей Мишкинского района диспансеризация проводится в выходной день.
Диагностику можно пройти с 9.00 до 14.00 бесплатно и без предварительной записи в поликлинике ГБУЗ Республики Башкортостан Мишкинская ЦРБ. Участникам акции сделают анализ крови, измерят артериальное давление, выполнят электрокардиографию, флюорографию, проверят глазное дно и ряд других исследований, также каждый сможет получить консультацию по лечению имеющегося заболевания или по предотвращению его развития.
Напомним, в 2019 году диспансеризация определенных групп взрослого населения продолжается. Она доступна для каждого гражданина, достигшего 21-летнего возраста, неважно, работает он или нет. Чтобы понять, подходит ли ваш год рождения для прохождения диспансеризации, мысленно разделите ваш возраст на 3, если остатка нет, то вы попадаете в группу для прохождения диспансеризации.
В 2019 году диспансеризацию проходят граждане, родившиеся в 1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998 годах.
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