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Здравоохранение
19 Марта 2019, 18:54

В Башкирии будут премировать врачей выявивших онкологию на ранних стадиях

В Башкирии врачам начнут доплачивать за выявление рака на ранней стадии. Соответствующий проект указа подготовило Министерство здравоохранения РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.

По условиям программы медработники амбулаторно-поликлинического звена, которые вовремя заподозрили у пациента злокачественное новообразование и направили его на обследование, получат за это 5 748 рублей. Ключевым фактором является ранняя стадия болезни. Онколог должен подтвердить, что рак диагностирован на первой или второй стадии. По мнению инициаторов проекта, получив стимул, врачи будут внимательнее обследовать пациентов из группы риска. Это сократит количество запущенных случаев рака и, как следствие, снизит смертность от злокачественных новообразований. Если Радий Хабиров подпишет указ, премии врачам начнут выплачивать с 1 июля 2019 года.
Добавим, что 2018 году диагноз «Рак» впервые поставили 12 027 жителям Башкирии. Уровень заболеваемости в регионе составляет 322,3 случая на каждые 100 тысяч населения. Самым распространённым видом онкологии в республике является рак молочной железы, он диагностирован у 12,8% новых пациентов этого профиля.
Источник: https://newsbash.ru/society/health/10027-v-bashkirii-budut-premirovat-vrachej-vyjavivshih-onkologiju-na-rannih-stadijah.html
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