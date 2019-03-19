В Башкирии будут премировать врачей выявивших онкологию на ранних стадиях

По условиям программы медработники амбулаторно-поликлинического звена, которые вовремя заподозрили у пациента злокачественное новообразование и направили его на обследование, получат за это 5 748 рублей. Ключевым фактором является ранняя стадия болезни. Онколог должен подтвердить, что рак диагностирован на первой или второй стадии. По мнению инициаторов проекта, получив стимул, врачи будут внимательнее обследовать пациентов из группы риска. Это сократит количество запущенных случаев рака и, как следствие, снизит смертность от злокачественных новообразований. Если Радий Хабиров подпишет указ, премии врачам начнут выплачивать с 1 июля 2019 года.