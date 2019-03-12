Названы самые распространенные виды рака, от которых умирают жители Башкирии.

Как сообщало ранее агентство, показатель смертности от онкозаболеваний в республике по сравнению с прошлым годом вырос на 0,6%. В 2018 году было выявлено 3154 больных со злокачественными новообразованиями — на 769 больше, чем в предыдущем году. В более чем 6,6 тысячи случаях онкозаболевания выявлены на ранней стадии.

По словам Руслана Султанова, для раннего выявления новообразований проводятся различные скрининговые исследования. Это маммография, анализ на ПСА (простатический специфический антиген), жидкостная цитология для выявления рака шейки матки и кал на скрытую кровь для выявления колоректального рака.

Так, в прошлом году было выявлено 83 случая рака шейки матки, 77% из них на 1-2 стадии, и 528 предраковых заболеваний у женщин. При колоноскопии выявлено 1,5 тысячи предраковых заболеваний и 251 случай колоректального рака, 65% на 1-2 стадии.

В настоящее время в республике функционируют 6 межрайонных онкоотделений, 15 межмуниципальных медицинских онкоцентров и 70 первичных онкокабинетов. Планируется создание 13 центров амбулаторной онкологической помощи на базе многопрофильных больниц: четыре — в Уфе и девять — в городах республики.

Ведущими учреждениями по оказанию специализированной помощи онкобольным являются РКОД, Клиника БГМУ и РДКБ.

В медицинских организациях различного уровня работают 196 врачей онкологов, потребность в специалистах сохраняется.