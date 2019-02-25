В Башкирии появится единая диспетчерская служба скорой помощи

Исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Максим Забелин отчитался о ходе внедрения программы единого диспетчерской для скорой помощи. На данный момент в Башкирии работают 57 медицинских организаций и 305 бригад скорой помощи. В 7 сельских районах в смену выезжает лишь одна бригада, а в 14 районах - две бригады. Проблемы с логистикой в скором времени будут решены благодаря внедрению "цифрого контура" - единой системы, которая позволит не только принимать звонки, но и грамотно распределять нагрузку на медиков.

Максим Забелин, и.о. министра здравоохранения РБ:

Во всех медорганизациях внедрена система 03. ЕДДС будет обеспечивать прием звонков и контроль бригад. Уже реализована интеграция с системой 112. Также идет интеграция со страховыми системами. Есть возможность информирования приемного отделения с автоматической подачей диагноза от фельдшеров врачам. Пилотами этой программы стали Уфа и Уфимский район, Нефтекамск. В Нефтекамске время доставки больного до больницы снизилась до 20 минут из любой точки города и его окрестностей. Сейчас стоит задача по масштабированию службы скорой помощи на основе ЕДДС. Прошу глав муниципалитетов посодействовать в создании межрайонных диспетчерских центров.

В планах у Минздрава стоит объединение диспетчерских центров северо-востока Башкирии и Уфы. Система будет построена следующих образом: все вызовы будут принимать Центр обработки данных системы 03 и Центр обработки Вызовов на Шафиева, 62 в Уфе. Оттуда сигналы мгновенно пойдут по всем медорганизациям республики.

Максим Забелин, и.о. министра здравоохранения РБ:

Для связи с бригадами будет куплено 305 планшетов, а также разработано мобильное приложение с доступом к электронной медицинской карте больного. ГЛОНАСС будет следить за каждой бригадой, все скорые в республике уже сейчас подключены к системе. Это позволит выбирать бригаду с учетом дорожной системы. Таким образом в республике создается цифровой контур, сейчас осталось лишь укрепить станции на местах.

Радий Хабиров поблагодарил Максима Забелина за доклад, но в то же время поручил следить за всеми внештатными ситуациями, которые происходят с фельдшерами, и брать их под свой личный контроль.

Радий Хабиров:

Единственное, что попрошу - чтобы качество работы не падало. Просто когда вы северо-восток и Уфимский район объединили, важно, чтобы у вас срок ожидания не увеличился. Любой факт задержки кареты скорой помощи вы должны знать лично. Когда были снегопады, скорые застревали. Если такие факты есть, поднимайте меня, жилищников. Каждый случай должен стать предметом вашего разбирательства.