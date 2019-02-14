В Башкирии намерены создать одну из лучших медицинских систем в России

«Я — человек команды врио Главы республики Радия Фаритовича Хабирова. И я с удовольствием согласился на его предложение помочь ему создать в регионе одну из лучших медицинских систем в стране. Это та работа, в которой можно себя проявить в зоне неопределенного комфорта. Это решение взвешенное, осознанное. Я убежден, что с тем вниманием, которое он (врио Главы республики Радий Хабиров — прим. ред.) уделяет проблемам жителей, проблемам медицинского сообщества, проблемам здравоохранения, в целом. С таким подходом мы не добьемся того, что в республике будет одна из лучших систем здравоохранения», — отметил Максим Забелин.