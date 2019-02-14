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Здравоохранение
14 Февраля 2019, 14:21

В Башкирии намерены создать одну из лучших медицинских систем в России

Максим Забелин, занимающий с недавних пор должность и.о. министра здравоохранения республики, намерен создать в Башкирии одну из лучших медицинских систем в стране.

Об этом он заявил в своем первом интервью на новом посту. Разговор состоялся накануне в эфире канала «Россия 24. Башкортостан».
«Я — человек команды врио Главы республики Радия Фаритовича Хабирова. И я с удовольствием согласился на его предложение помочь ему создать в регионе одну из лучших медицинских систем в стране. Это та работа, в которой можно себя проявить в зоне неопределенного комфорта. Это решение взвешенное, осознанное. Я убежден, что с тем вниманием, которое он (врио Главы республики Радий Хабиров — прим. ред.) уделяет проблемам жителей, проблемам медицинского сообщества, проблемам здравоохранения, в целом. С таким подходом мы не добьемся того, что в республике будет одна из лучших систем здравоохранения», — отметил Максим Забелин.
Источник: https://newsbash.ru/society/health/9256-v-bashkirii-namereny-sozdat-odnu-iz-luchshih-medicinskih-sistem-v-rossii.html
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