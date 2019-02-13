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Здравоохранение
13 Февраля 2019, 16:00

16 февраля, в субботу, Мишкинская ЦРБ проводит акцию «Диспансеризация выходного дня»

Акция направлена на повышение доступности медицинской помощи и для удобства жителей Мишкинского района проводится в выходной день

Диагностику можно пройти с 9–00 до 14–00 бесплатно, без предварительной записи в поликлинике ГБУЗ Республики Башкортостан Мишкинская ЦРБ. Участникам акции проведут различные исследования и дадут консультацию по лечению имеющегося заболевания или по предотвращению его развития.
Напоминаем, в 2019 году диспансеризацию проходят граждане, родившиеся в 1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998 годах.
Приглашаем всех желающих воспользоваться возможностью пройти диспансеризацию в выходной день.
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