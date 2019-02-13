16 февраля, в субботу, Мишкинская ЦРБ проводит акцию «Диспансеризация выходного дня»

Диагностику можно пройти с 9–00 до 14–00 бесплатно, без предварительной записи в поликлинике ГБУЗ Республики Башкортостан Мишкинская ЦРБ. Участникам акции проведут различные исследования и дадут консультацию по лечению имеющегося заболевания или по предотвращению его развития.