Как предотвратить рак?

Большинство больных приходят к врачам уже на 2–3 стадии болезни, или еще хуже, на 4, когда уже приходится иметь дело с достаточно запущенными случаями, и что-либо сделать уже сложно.







Ранняя выявляемость рака дает шанс на дальнейшую беспроблемную жизнь. Болезнь же все равно проявится, от нее нельзя спрятаться, но чем позже это произойдет, тем длительнее будет курс лечения, тем хуже последствия и статистика. Рак — это не приговор. Сейчас очень много методов лечения этого заболевания. Статистика по выздоровлению хорошая, но только если вовремя обращаться к врачу.







Мешают своевременному выявлению рака мифы и заблуждения, которых множество. Например, почему-то у женщин сложилось такое мнение, что маммография — это безумная доза облучения. В современных маммографах доза не просто минимальная, а субминимальная. Главное, чтобы мы себя любили и заботились о себе. Когда начинается беда, люди вспоминают, что уже полгода болело, и они могли просто прийти раньше. Думаю, что не так сложно пройти профилактический осмотр и жить спокойно год.







Согласно официальной статистике, 43 процента раковых заболеваний можно предотвратить с помощью простых правил здорового поведения. Это полный отказ от курения и алкоголя, регулярное здоровое питание, вакцинация против вирусов и избегание длительного пребывания на солнце. К этому списку стоит прибавить еще один совет — избегать стрессов и сделать свою жизнь максимально спокойной и размеренной. Когда начинаешь выяснять проблемы пациента, оказывается, что стресс занимает первое место. А уже за ним идут вредные привычки. На фоне стресса происходят гормональные сбои, которые приводят к развитию предраковых заболеваний.







Раковые клетки есть у всех. Дело в том, что они «просыпаются» при определенных обстоятельствах. Чтобы их выявить, сдается кровь на онкомаркеры, которых довольно много. Они никогда не бывают с нулевыми показателями, всегда присутствуют референтные, нормальные значения. И если человек ведет нормальный образ жизни, нет генетического фактора, нет стрессового механизма, который все запускает, то и заболевания нет. А на фоне стрессов очень сильно падает иммунитет, запускается иммунный ответ, клетки в организме размножаются, некоторые умирают, новые появляются. Запускается механизм усиленного деления, мутации клеток, которые становятся атипичными, а они — предвестники рака. Если, однажды вылечив рак, человек не пересмотрел свой образ жизни, то болезнь приходит снова. Механизм запускается, рак не уходит, то есть, через какое-то время организм опять дает сбой, но уже в другом органе. Такое часто встречается, порядка 15–18 процентов пациентов имеют сочетанные раки через 7–8 лет. Выход из ситуации — диспансеризация. Ее необходимо проходить. Важно, чтобы каждый понимал и помнил о необходимости регулярных обследований. Не надо бояться ходить на обследования. Для женщин план — минимум раз год посещать гинеколога, маммолога и эндокринолога, если есть какие- то заболевания. Мужчинам обязательно посещение уролога. Рентген легких — обязательное обследование для всех!







Задумайтесь о своем здоровье, ведь 85% его, по данным ВОЗ, зависит от вас. Давайте заботиться о себе начнем сегодня и не один день, а 365 дней в году!



С. Минилбаева, врач-онколог ЦРБ

