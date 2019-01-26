В Мишкино пройдет акции «Диспансеризация выходного дня»

Акция направлена на повышение доступности медицинской помощи и для удобства жителей Мишкинского района проводится в выходной день. Диагностику можно пройти с 8–00 до 14–00 бесплатно, без предварительной записи в поликлинике ГБУЗ Республики Башкортостан Мишкинская ЦРБ. Участникам акции проведут различные исследования и дадут консультацию по лечению имеющегося заболевания или по предотвращению его развития.