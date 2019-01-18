Уфимский НИИ глазных болезней проведет бесплатную диагностику и лечение зрения школьников

Исследование начнется 21 января, сообщает Новости Башкирии сегодня. Проводится оно бесплатно и включает в себя полный комплекс диагностических мероприятий на самом современном оборудовании. На обследование каждого школьника уходит примерно 2,5 часа. При выявлении заболеваний глаз пациент получит необходимую офтальмологическую помощь в Уфимском НИИ глазных болезней бесплатно.