Уфимский НИИ глазных болезней проведет бесплатную диагностику и лечение зрения школьников
Уфимский научно-исследовательский институт глазных болезней впервые в России проводит обследование детей школьного возраста для выявления взаимосвязи массового использования компьютерных технологий и мобильных устройств и развития у детей близорукости.
Исследование начнется 21 января, сообщает Новости Башкирии сегодня. Проводится оно бесплатно и включает в себя полный комплекс диагностических мероприятий на самом современном оборудовании. На обследование каждого школьника уходит примерно 2,5 часа. При выявлении заболеваний глаз пациент получит необходимую офтальмологическую помощь в Уфимском НИИ глазных болезней бесплатно.
В России почти 50% населения страдает близорукостью и с годами эта цифра только растет. Но массовых исследований проблемы воздействия мобильных устройств на зрение в стране не проводилось.
На сегодняшний день запланировано обследование школьников Кировского района Уфы - первыми обследуемыми станут ученики школы № 14. Учителя школы и родители с энтузиазмом восприняли новость о проведении такого исследования.
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