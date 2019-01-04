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Здравоохранение
4 Января 2019, 15:51

В Минздраве Башкирии рассказали, как работает проект "Бережливая поликлиника" в республике

В 2017 году в Башкирии внедрили проект «Бережливая поликлиника». Сначала его отрабатывали в четырёх медицинских учреждениях, затем стали применять и в других организациях.

Изменения в лучшую сторону отмечают и пациенты, и врачи. Так, сократился процесс проведения медосмотра грудных детей – с семи дней до двух часов, процесс проведения первого этапа диспансеризации – с четырёх-пяти дней до одного, а также время ожидания забора крови при сдаче лабораторных анализов – с двух часов до 15 минут. Время записи к врачу уменьшилось в пять раз, ожидания приёма у кабинета специалиста – в 12 раз, а время приёма врача увеличилось в два раза.
Как рассказали в Минздраве РБ, со следующего года региональный проект войдёт в состав федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». К 2024 году его должны реализовать в 70% медицинских организаций, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь.
Источник: https://newsbash.ru/society/health/8418-v-minzdrave-bashkirii-rasskazali-kak-rabotaet-proekt-berezhlivaja-poliklinika-v-respublike.html
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