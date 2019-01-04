В Минздраве Башкирии рассказали, как работает проект "Бережливая поликлиника" в республике

Изменения в лучшую сторону отмечают и пациенты, и врачи. Так, сократился процесс проведения медосмотра грудных детей – с семи дней до двух часов, процесс проведения первого этапа диспансеризации – с четырёх-пяти дней до одного, а также время ожидания забора крови при сдаче лабораторных анализов – с двух часов до 15 минут. Время записи к врачу уменьшилось в пять раз, ожидания приёма у кабинета специалиста – в 12 раз, а время приёма врача увеличилось в два раза.