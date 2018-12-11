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Здравоохранение
11 Декабря 2018, 16:54

Список жизненно важных лекарств пополнился 36 новыми препаратами

Список жизненно важных лекарств увеличился на 36 препаратов. Утвержденный Правительством РФ на 2019 год перечень теперь включает 735 наименований и лекарственных форм.

В 2018 году в списке было 699 лекарственных препаратов. Этот перечень утверждается ежегодно: какие-то препараты могут заменяться новыми и более эффективными, или просто добавляются необходимые лекарства для нуждающихся. В частности, для пациентов с гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей.
В список на 2019 год добавили софосбувир, который необходим для эффективной терапии гепатита С.
С полным списком, подготовленным специалистами Минздрава, можно ознакомиться на сайте Правительства РФ. Перечень дорогостоящих лекарственных препаратов пополнился одним лекарственным препаратом. В минимальный ассортимент лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи дополнительно включен один противовирусный препарат.
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