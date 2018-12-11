Список жизненно важных лекарств пополнился 36 новыми препаратами

В 2018 году в списке было 699 лекарственных препаратов. Этот перечень утверждается ежегодно: какие-то препараты могут заменяться новыми и более эффективными, или просто добавляются необходимые лекарства для нуждающихся. В частности, для пациентов с гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей.