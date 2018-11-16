В Мишкинском районе прошло профилактическое мероприятие по укреплению ЗОЖ детей и подростков

С 5 по 30 октября на территории Мишкинского района прошло профилактическое мероприятие по укреплению здорового образа жизни несовершеннолетних, противодействию употреблению наркотических средств и психотропных веществ







Об этом и о многом другом мы попросили рассказать старшего инспектора группы по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Мишкинскому району, капитана полиции Екатерину Ильмурзину.









— Екатерина Олеговна, сколько человек на сегодняшний день состоят на профилактическом учете?



— В группе по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Мишкинскому району на профилактическом учете состоят 65 родителей, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей. Они не занимаются их воспитанием, поскольку злоупотребляют спиртными напитками. На профилактическом учете состоят 37 несовершеннолетних.









— Какая проблема среди подрастающего поколения сегодня является самой острой?



— Детство, отрочество и юность являются, пожалуй, самой чудесной порой в человеческой жизни. И вся последующая судьба зависит от того, в каких условиях проживает молодая неискушенная душа, кого встретит она на своем пути, на чей пример будет равняться. Одна из острых проблем в подростковой среде — наркомания. Поэтому в числе первостепенных задач, которые решают инспекторы группы по делам несовершеннолетних, — профилактика немедицинского употребления наркотических средств и психоактивных веществ.









— В какой форме она проводится?



— С обучающимися школ мы проводим беседы совместно с участковыми уполномоченными полиции, преподавателями, а также с участием родителей. Во время проведения профилактических мероприятий мы посетили 22 образовательных учреждения, в том числе Баймурзинскую, Акбулатовскую, Тынбаевскую школы. В ходе беседы рассказали школьникам о вреде употребления спиртных напитков и табака, наркотиков, а также объяснили, чем опасны эти пагубные привычки. Несомненно, особое внимание уделили теме наркомании, потому что она представляет наибольшую опасность, как для человека, так и для общества в целом.









— Какова обстановка в нашем районе? Есть ли среди молодежи те, кто балуется наркотиками?



— Несовершеннолетних, состоящих на учете, которые употребляют наркотики, в районе не зафиксировано. Однако, в ходе профилактических мероприятий нами составлен административный протокол в отношении взрослого человека, который вовлек несовершеннолетнего к употреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции. Не стоит забывать, что распитие пива, алкогольной и спиртсодержащей продукции, употребление наркотических средств, психотропных, токсических, иных одурманивающих веществ, вызывающих состояние опьянения, противоречат принятым в обществе правилам поведения. Действующим федеральным законодательством предусмотрена уголовная и административная ответственность за правонарушения или преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, нарушением порядка легального оборота наркотических средств и психоактивных веществ.









— Каждый человек сам делает выбор: принимать ему наркотики или нет. К сожалению, он выбирает только один раз — в самый первый. Все остальные решения за человека принимает наркотик.



— В результате регулярного употребления наркотиков страдают все сферы жизни наркомана: социальная, духовная, физическая. При этом разные виды психотропных веществ вызывают разные нарушения здоровья. Чтобы вовремя понять, что близкий болен наркоманией, и спасти ему жизнь, необходимо знать, какое влияние оказывают психотропные вещества на организм и психику, и какие последствия возникают при наркотической зависимости. После развития физического привыкания психоактивное вещество становится необходимым для поддержания работы организма: без него начинается ломка, что и становится причиной дальнейшего приема наркотиков. В результате со стороны психики появляется стойкая и сильная тяга, которая не поддается никакому контролю и со временем лишь увеличивается.







Во время употребления наркотиков притупляется мораль, появляется полное безразличие к окружающим, человек ради очередной дозы готов на самый грязный и отвратительный поступок. Наркоман примитивен и эгоистичен. Единственный стимул — стремление к одурманиванию и страх перед «ломкой». Наркотики и преступление — понятия нераздельные. Спектр преступлений, в которых участвуют наркоманы, очень широк: продажа наркотиков, кражи со взломом, грабеж, воровство, нападение.









— Несколько советов родителям…